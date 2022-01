CARMINE E FRANCESCO, STORIA DI FRATELLI ORFANI A C’È POSTA PER TE/ “Mamma e papà…”

La storia di Carmine e Francesco commuove tutti. Lo studio di C’è posta per te è in lacrime e lo stesso accade per i quattro giudici di Tu si que vale, ospiti speciali di questa storia. Il più commosso è Gerry Scotti che sottolinea ai due ragazzi che “La cosa meravigliosa è questo bellissimo rapporto che vi unisce”. Sabrina Ferilli, invece, sottolinea lo splendido lavoro fatto dai loro genitori: “Credo che siano stati straordinari nell’insegnarvi anche un rapporto tra fratelli, che è un rapporto all’interno del rapporto familiare. Voi avete questa forza, questa ancora di salvataggio.” Anche Zerbi e commosso e ammette di sapere cosa significa avere un fratello, visto che ne ha due. Per loro arriva qualche dono dai giudici e, finalmente, si conclude con l’abbraccio dei due fratelli. (Aggiornamento di Anna Montesano)

EMAD CACCIA LA FIGLIA "INCINTA PRIMA DELLE NOZZE"/ La rifiuta pure a C'è posta per te

Carmine e Francesco, storia di due fratelli orfani

La seconda puntata di C’è posta per te 2022 ha inizio con la storia di un regalo. Arrivano in studio i quattro giudici di Tu si que vales che sono il regalo che Carmine vuole fare questa sera a suo fratello Francesco. La loro è una storia molto triste: Carmine scrive per suo fratello Francesco a cui non è mai riuscito a dire quanto gli vuole bene e quanto sia indispensabile per la sua vita.

C’E' POSTA PER TE 2022, 2A PUNTATA/ Storie, diretta: Maria cala l'asso, il Corano!

I due sono rimasti da soli dopo la morte dei loro genitori. Suo padre muore a 51 anni, dopo essersi ammalato. Pochi mesi dopo sua madre, 46 anni, sviene in un supermercato e muore. La vita per i due ragazzi si fa molto difficile e Francesco, il fratello maggiore, gli fa da genitore. Tra le lacrime, Carmine vuole ringraziarlo per essere stato la sua ancora in momenti drammatici come quelli che hanno vissuto.

Carmine scrive a suo fratello Francesco a C’è posta per te: “Quando mamma e papà sono morti…”

Francesco entra nello studio di C’è posta per te e, quando si apre la busta e scorge dall’altra parte suo fratello, scoppia in lacrime. Carmine prende parola per dirgli subito quanto sia legato a lui: “Tu non lo sai perché forse non te l’ho mai detto… Quando mamma e papà se ne sono andati e siamo rimasti solo io e te, sei stato solo tu la persona che ho avuto al mio fianco e su cui ho potuto sempre contare. Oggi voglio dirti che tu potrai sempre contare su di me perché sei la persona più importante della mia vita”. Maria De Filippi legge dunque al ragazzo la lunga e bellissima lettera di suo fratello.

Flavio Cattaneo, marito Sabrina Ferilli/ Lei: "non mi sono sentita di fare figli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA