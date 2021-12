Carmine, fratello di Lina Sastri morto per Covid/ Lei: “Era un Re, un gigante”

E’ ormai passato un anno dalla morte di Carmine Sestri, il fratello della showgirl Lina Sastri. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della sorella, che gli era molto legata e affezionata. “Era un Re. Un gigante. Un Eroe romantico. Ogni immagine di bellezza lo rispecchierà. Ogni nota di Mozart farà risuonare la sua felicità. Ogni brillante ispirazione lo risveglierà. Ogni rischiosa azione lo ricorderà. E creerà un ristorante in cielo. Carmine non può morire. È indimenticabile”, aveva dichiarato amorevolmente Lina Sastri, ricordando il fratello da poco scomparso. Le sue parole avevano commosso il grande pubblico, toccato profondamente dalla dolcezza di Lina Sestri che lo scorso anno era stata tra le protagoniste di Ballando con le Stelle.

CHIARA STURDÀ, FIDANZATA ERMAL META DOPO SILVIA NOTARGIACOMO/ "Figli? Vorrei ma..."

Carmine Sastri, morto dopo aver contratto il virus. La sorella: “Assassinato dal Covid”

Il fratello di Lina Sestri è morto dopo aver contratto il Coronavirus e aveva settantatré anni. Quando Lina ha condiviso col pubblico la tragica notizia aveva spiegato che Carmine se ne era andato a causa del Covid. Per quanto riguarda la vita privata dell’uomo, sappiamo che amava girare il mondo. Sono i tanti i viaggi che ha intrapreso e che gli sono rimasti nel cuore. Da Hannover a Londra, da Napoli a Capri, luoghi in cui Carmine Sastri ha sviluppato una grande passione per il mondo gastronomico, tanto da aprire poi La casa di Ninetta, ristorante ancora oggi attivo e che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento e di ritrovo per molti artisti.

