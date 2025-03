È morto Carmine Gallo, l’ex poliziotto ritenuto il capo dell’agenzia Equalize di Milano: il 66enne sarebbe stato stroncato da un malore, probabilmente un infarto, nella sua abitazione a Garbagnate Milanese. Lì si trovava agli arresti domiciliari dallo scorso ottobre con l’accusa di associazione a delinquere, accesso abusivo ai sistemi informatici e altri reati. Comunque, la procura di Milano ha disposto l’autopsia sul corpo.

Tra una decina di giorni lui e l’hacker Samuele Calamucci, insieme ad altri indagati, dovevano presentarsi al tribunale del Riesame per discutere del ricorso della procura di Milano, che auspicava il carcere proprio per Carmine Gallo e i domiciliari per Enrico Pazzali, a cui invece non era stata concessa tale misura.

In occasione del suo primo interrogatorio, l’ex poliziotto aveva ammesso gli accessi abusivi alle banche dati, ma negato la gestione di una sorta di rete di dossieraggi. A destare sospetti il fatto che sostenesse di aver “sempre lavorato per le istituzioni“, facendo ritenere che dietro Equalize potesse esserci anche un gruppo in contatto con apparati dell’intelligence italiana.

CARMINE GALLO E IL CASO ANCORA APERTO

Nelle carte dell’indagine ci sono riferimenti ai legami tra Carmine Gallo e il Sisde quando da poliziotto si occupava di sequestri di persona e criminalità organizzata. Aveva lavorato per un periodo a stretto contatto con i pm di Milano e all’omicidio di Maurizio Gucci, perché una sua fonte gli rivelò il piano dell’ex moglie Patrizia Reggiani. Per quel rapporto con fonti e pentiti, l’ex poliziotto era finito nei guai nel 2008, ma vantava comunque grande stima dai vertici del Viminale, stando a quanto riportato dal Corriere.

Infatti, ha lavorato con diverse procure ed è stato un riferimento per le indagini al Nord sulla ‘ndrangheta, stringendo contatti con ministri, magistrati europei e capi di polizia, inoltre è stato anche referente di giornalisti ed esperti riguardo la criminalità organizzata, tra interviste e documentari. Secondo le accuse mosse nell’ambito dell’inchiesta dossieraggio, avrebbe gestito la società Equalize al fine di creare dossier, ora però la sua morte rischia di lasciare alcuni punti oscuri.