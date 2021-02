Carmine, papà di Andrea Zelletta/ L’incontro al GF VIP: “Vorrei dirgli che lo amo”

Sarà una serata toccante per Andrea Zelletta quella di oggi, 5 febbraio. La nuova diretta del Grande Fratello Vip gli regalerà infatti un’emozione unica, che probabilmente lui attende da tempo: l’incontro con suo padre Carmine. Nel corso di questi mesi nella Casa di Canale 5, Andrea ha avuto la visita di molti affetti: sua sorella, sua mamma e più volte anche la sua fidanzata Natalia Paragoni. Infine, di recente, è arrivato il videomessaggio di suo nonno. Mai, però, è arrivato il saluto del suo papà. L’attesa finirà questa sera, quando il signor Carmine entrerà nella Casa per riabbracciare, seppur da una teca di vetro, suo figlio Andrea.

Andrea Zelletta incontra suo papà Carmine al Grande Fratello Vip

Andrea Zelletta, nella Casa del Grande Fratello Vip, ha spesso parlato di suo padre Carmine e del loro rapporto. Chiacchierando in giardino, il gieffino ha dichiarato: “Possibile che solo ora abbia realizzato che non l’ho mai visto piangere?” E ha poi notato come non gli abbia mai detto realmente e apertamente di volergli bene. In quell’occasione è stata Stefania Orlando a cerca di spiegare il perchè: “I nostri genitori sono uomini del sud, di altri tempi e con un’altra giustificazione… ma non significa che non soffrano”. Un argomento che stasera Andrea potrà però chiarire direttamente con lui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA