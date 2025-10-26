Noi del rione sanità, chi è Carmine Recano: sposato con Donatella Tripaldi, dal loro amore sono nati Gennaro e Mirea

Carmine Recano sarà tra gli ospiti di Domenica In da Mara Venier, il celebre attore che ha interpretato negli ultimi anni il comandante in Mare Fuori, uno dei personaggi più amati, è sbarcato in una nuova produzione Rai. Da pochi giorni infatti Recano è protagonista della nuova serie Rai Noi del rione Sanità, una nuova prova di spessore dell’artista molto amato e che vanta un grande seguito tra diverse generazioni di pubblico. Per Recano è tempo di fare tappa nel salotto di Mara Venier, dove sicuramente si lascerà andare anche sulla sua vita privata, dell’attore campano sappiamo che è sposato con Donatella Tripaldi e dalla loro storia d’amore sono nati i figli Gennaro e Mirea.

Chi è Frasa di Amici 2025/ Ha un rapporto speciale con Olly

Carmine Recano è convolato a nozze con sua moglie soltanto un anno fa, spiazzando decisamente i suoi fan che non erano stati avvisati e si sono ritrovati con le foto dell’evento sbattute in faccia. L’attore ha infatti sempre preferito vivere con riserva la sua vita privata, senza gettarla in pasto al gossip.

GARDALAND/ Il dietro le quinte del party di Halloween

Carmine Recano, moglie e figli: “Sono il mio porto sicuro”

In una delle poche occasioni nelle quali l’attore campano ha deciso di rompere il silenzio sulla moglie e sui figli, senza troppi giri di parole ha rivelato quanto i suoi cari siano centrali nella sua vita:

“La famiglia è il mio porto sicuro”, ha confessato l’attore di Massimo Esposito in Mare Fuori, sottolineando ancora una volta la centralità della moglie Donatella Tipaldi e i loro figli. Il primogenito della coppia Gennaro è nato nel 2020, mentre la più piccola, Mirea, è nata nel 2002.

Delitto di Garlasco, ex comandante Pappalardo: "Sempio? Non li conosco"/ A processo per l'inchiesta Clean 1