Carne cruda prende vita e si muove/ Video choc: bistecca si “agita” sul tagliere

Un video per certi versi inquietante sta facendo il giro del web: protagonista, carne cruda che ad un certo punto si anima e si muove. La bistecca, come si può notare dal filmato che trovate qui sotto, è stata posizionata su un tagliere, pronta per essere cucinata, ma ad un certo punto inizia a “prendere vita”, muovendosi e registrando degli spasmi. Un video che ha attirato l’interesse di moltissimi curiosi, visto che in pochi giorni ha toccato un milione di visualizzazioni e ben 13mila commenti. In base a quanto riferito dai colleghi de IlGiornale, il video sarebbe stato girato in un appartamento di Temerloh, nello stato di Pahang (Malesia), e l’autrice dello stesso sarebbe un’artista donna locale di nome Tero. “Perché la carne si sta muovendo? – la didascalia del post pubblicato su Twitter – mia madre non vuole cucinarla perché ha paura!”.

CARNE CRUDA PRENDE VITA, L’AUTRICE DEL VIDEO: “SCIOCCATA”

E ancora: “Ci siamo sentite inizialmente un po’ scioccate e atterrite, ma, dopodiché, abbiamo fatto finta che non stesse succedendo niente. Eravamo leggermente turbate per il fatto che non avevamo alcuna idea delle cause del fenomeno. Alla fine, la carne ha smesso di muoversi quando mia madre ha deciso di chiuderla in frigorifero”. Secondo alcuni utenti che hanno commentato il video, non è da escludere che la bistecca abbia subito un caso di “memoria muscolare”, un fenomeno riguardante la carne molto fresca in cui le terminazioni nervose dell’animale risultato essere ancora vive nonostante il corpo sia deceduto. Non è comunque la prima volta che sul web circolano video simili. L’anno scorso, ad esempio, venne pubblicato un filmato di un pezzo di pollo crudo che ad un certo punto ha iniziato a muoversi, trascinandosi fuori dal piatto. In quell’occasione il filmato era comunque apparso decisamente fake, mentre quello degli scorsi giorni sembrerebbe essere reale: vedere per credere.

GUYS KENAPA DAGING KORBAN NI GERAKKKKKK Mak aku taknak masak sebab takut 😂 pic.twitter.com/XRma8VIUqH — Yo! Artist (@tterororo) July 31, 2020





