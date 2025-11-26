Carne scaduta, scongelata, ricongelata e poi messa sul mercato: inchiesta choc Report. L'azienda replica duramente: "Racconto impreciso e tendenzioso"

Carne scaduta scongelata, ricongelata e poi messa in commercio: è diventato un caso l’inchiesta di Report sul macello di Bervini, in provincia di Mantova, con l’azienda che è intervenuta per replicare duramente al programma di Rai 3.

Giulia Innocenzi ha mostrato pacchi di carne scaduti lasciati a scongelare, operai che eliminano con il coltello una parte marrone presente sulla parte superiore della carne prima di riconfezionarla ed etichettarla con dati falsi. Ma il servizio ha mostrato anche immagini di sacchetti a terra e piani di lavoro sporchi, denunciando anche scarse condizioni igieniche.

UE choc: finanzia tonno in scatola finto/ "Prodotto con alghe per ridurre le pesca intensiva insostenibile"

L’inviata Giulia Innocenzi, che ha realizzato il servizio, ha segnalato la vicenda all’Ats Valpadana, che è intervenuta assicurando di voler approfondire la questione, ma ci sono ancora tanti aspetti da chiarire di questa vicenda. La carne, potenzialmente pericolosa per i consumatori, a chi è stata venduta? Da quando viene “riciclata” carne scaduta?

Cucina italiana patrimonio dell'Unesco? Boom di turisti: più 8%/ Ricaduta su ristorazione e alimentari

LA REPLICA DI BERVINI A REPORT

Intanto, Bervini Primo Srl respinge le accuse e parla di un racconto “impreciso e tendenzioso“, mentre le immagini sulla scarsa igiene sarebbero decontestualizzate. “Siamo pronti a dimostrare la nostra correttezza“. Nella sua replica, il grossista di carni e prodotti congelati sostiene che la carne in questione era destinata al Pet food (cibo per animali), non al consumo umano; d’altra parte, ribadisce che le procedure rispettano la legge e che non ci sono stati sequestri da parte delle autorità, ma verifiche in corso.

L’azienda contesta anche la testimonianza di alcuni operai, definendola falsa, e dichiara di non aver mai importato carne da Egitto o Ucraina. Inoltre, chiarisce che tutti i prodotti vengono sottoposti a controlli rigorosi e non ci sono mai stati problemi di sicurezza alimentare.

COLLETTA ALIMENTARE 2025/ Il pakistano come la vedova del Vangelo: 33 centesimi valgono un "tesoro"

CARNE SCADUTA, GIULIA INNOCENZI RILANCIA

Ma in queste ore ha parlato anche Giulia Innocenzi, rilancio le sue accuse: a Vanity Fair dichiara che l’azienda ha eluso le maglie dei controlli e fatto profitti con pratiche scorrette. Ha anche precisato di aver chiesto un’intervista all’azienda mantovana, che ha replicato solo con una nota, “in cui sostanzialmente dicono che le normative permettono di allungare la vita della carne congelandola“.

Ciò è vero, ma in questo caso, replica Innocenzi, “la carne fresca veniva messa in congelatore senza essere lavorata, poi veniva scongelata e solo allora lavorata e ricongelata: una pratica che qualsiasi nonna ci insegna che non dobbiamo fare“. Innocenzi ha fatto sapere che dopo la segnalazione l’Ats sta indagando sui lotti del macello per scoprire a chi è stata venduta la carne, “perché potrebbe essere ancora negli scaffali della grande distribuzione o nei ristoranti“.