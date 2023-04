“Carne sintetica? Basta complottismo”/ Il biologo: “La P53 non basta a creare tumori”

Carne sintetica, il provvedimento del Governo a difesa della salute

Durante la diretta di Re Start, in onda su Rai 2, si è parlato della questione della carne sintetica, vista da alcuni come il futuro dell’alimentazione, e da altri come una vera e propria catastrofe. Il Governo italiano, dal conto suo, ha deciso di proporre un disegno di legge che vieta la produzione di carne coltivata in Italia. Secondo Luciano Conti, biologo ospite della trasmissione, il provvedimento bloccherà “l’investimento del privato nel campo”, dato che non potrà più vendere quel tipo di prodotto.

Secondo Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, il provvedimento del Governo contro la carne sintetica risponde ad “un principio di precauzione a tutela della salute dei cittadini fino a quando non avremo tutte le certezze su qualcosa che vuole essere definito come cibo, ma non lo è“. Sulla questione interviene subito, però, lo stesso Conti, che sostiene che “quando mangiamo una bistecca mangiamo cellule muscolari e grasso. La carne sintetica è fatta esattamente da questi elementi, solo che aumenta l’efficienza ed è un prodotto molto simile” rispetto alla carne classica, che richiede mesi prima della macellazione.

Carne sintetica, ormoni e P53: fanno male?2

Parlando ancora di carne sintetica, alla domanda se si usino o meno ormoni per produrla, posta da Prandini che spiega come sia vietato farlo dalla legge italiana, interviene nuovamente Conti che spiega che “nella crescita dei tessuti muscolari e delle cellule servono gli ormoni, ma poi c’è un procedimento di lavaggio dei possibili contaminanti, e i livelli di ormoni saranno molto più bassi che quelli di allevamenti molto meno controllati fuori dall’Italia”.

Intervenendo nel discorso sulla carne sintetica, il professor Giorgio Calabrese ha reiterato il suo punto secondo cui “c’è un allele, il P53, che crea problemi a livello tumorale“. Secondo il biologo Conti, “P53 è una molecola che chi lavora con le staminali conosce benissimo. P53 da solo non è sufficiente a generare un tumore, poi c’è da dire che sono cellule cotte, quindi morte, e digerite. A noi non arriva niente di tutto ciò”. In generale, sulla carne sintetica, il dottor Conti ritiene che “si è creato un calderone complottista totale”.

