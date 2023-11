CARNE SINTETICA/ Martinangelo (Agrocepi): la legge non basta, conta anche la scelta dell’Ue

Come sempre in Italia le polemiche aiutano ad accendere i riflettori su temi che dividono gli addetti ai lavori ma non scaldano l’anima dell’opinione pubblica. È sicuramente il caso della “carne coltivata” o, come viene definita con intento dispregiativo, la cosiddetta “carne “sintetica”.

Ecco sulla vicenda anche il punto di vista di Agrocepi, il sindacato delle filiere e dell’agroalimentare italiano. Come sappiamo, visto il clamore di queste ore, la Camera dei Deputati ha approvato giovedì, come primo ramo del Parlamento, la legge sul divieto di vendita della carne prodotta in laboratorio. Il Presidente nazionale di Agrocepi Corrado Martinangelo si è pronunciato così: “La norma per noi ha un valore più politico e sociale che una sua efficacia giuridica, in quanto rafforza l’esigenza condivisa di valorizzare le produzioni di qualità, ma sappiamo bene che sugli effetti pratici l’Italia non può che condividere con l’Europa ogni decisione sul sistema agroalimentare, soprattutto per quanto riguarda il divieto di commercializzazione di determinati cibi”.

Per questo motivo Martinangelo invita alla prudenza e ad attendere i prossimi passi: “Vedremo come andrà a finire – prosegue il leader di Agrocepi – e se si giungerà all’approvazione definitiva della legge”.

Poi Martinangelo si sofferma sullo scontro avvenuto tra i deputati di +Europa Della Vedova e Maggi e i vertici di Coldiretti guidati dal Presidente Prandini in Largo Chigi. “È davvero incomprensibile che una grande organizzazione come la Coldiretti, che tra l’altro era lì per sostenere la legge, possa mettere in scena atti di nervosismo contro la libera espressione di idee – giuste o meno non ha nessun valore – di parlamentari di minoranza. Ritroviamo insieme invece il senso di essere – conclude Martinangelo – più italiani e più europei, in questi anni difficili per nostro mondo dell’agroalimentare”.

