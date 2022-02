Carnevale 2022, eventi e feste più belle/ Dove festeggiare in Italia

Carnevale 2022, come festeggiare questa ricorrenza in allegria?

Carnevale 2022 è alle porte e si cercano i last minute per gli eventi e le feste più belle in Italia. Dove passare il weekend che dà spazio alla festa più divertente dell’anno? Per chi ha bimbi piccoli o per coppie o gruppi di amici, tutti sono alla ricerca di attività divertenti per passare i giorni di Carnevale, che comincia ufficialmente con il Giovedì grasso. Scopriamo insieme quali sono gli eventi più interessanti e soprattutto amati per festeggiare in allegria questa ricorrenza.

In ogni città d’Italia si dà spazio al Carnevale. Piccoli paesini e città più grandi festeggiano con eventi organizzati proprio per far divertire i bambini e non solamente. Quali sono le tradizioni di Carnevale in Italia? Ovunque si festeggia con carri allegorici, che danno spazio ad una parata in giro per le strade delle città. I carri allegorici vengono organizzati spesso da gruppi di amici che danno sfogo alla loro fantasia, scegliendo un tema. Spesso bambini e adulti si mascherano proprio seguendo il tema di un carro allegorico. Ma scopriamo nel dettaglio eventi e feste di Carnevale 2022 in Italia.

Carnevale 2022, eventi e feste in Italia

In Italia il Carnevale è una festa particolarmente sentita. Un po’ in tutta la penisola, infatti, si festeggia la ricorrenza scherzosa e divertente. Ci sono però paesi e città nei quali il Carnevale è atteso tutto l’anno e nei quali si organizzano feste sfarzose, alle quali accorrono turisti da ogni parte d’Italia. Molto celebre è il Carnevale di Cento, città in provincia di Ferrara. La festa vedrà la parata di carri allegorici e il gettito, ovvero lancio di simpatici oggetti e gadget. I carri vengono costruiti dalle Associazioni carnevalesche de i Ribelli, il Risveglio, i ragazzi del Guercino, Mazalora, i Toponi, il Riscatto. I carri possono raggiungere larghezza di 6 metri e un’altezza anche di 20 metri.

Famosissimo è anche il Carnevale di Fano, nelle Marche, che prevede il getto di quintali di dolciumi e caramelle dai carri allegorici. Non dimentichiamo il Carnevale Ambrosiano, che però segue un altro calendario e viene festeggiato prima di quello classico. C’è poi il Carnevale di Verona, che rivisita un evento storico realmente accaduto: nel ‘500 la popolazione insorse occupando i forni e si rievoca proprio questo fatto. Il più importante in Italia è però certamente il Carnevale di Viareggio, che vede nel 2022 festeggiamenti addirittura fino al 12 marzo. Il Carnevale darà spazio a concorso mascherati nei quali vincerà la maschera più bella. A Venezia invece il Carnevale è cominciato già dal 12 febbraio e terminerà il 1 marzo: tanti gli eventi, anche musicali, organizzati per l’occasione.

Carnevale 2022, eventi e feste nel mondo

Nel mondo il Carnevale ha un’importanza fondamentale. Famosissimo è il Carnevale di Rio, nel quale ci si diverte a ritmo di samba e danze tra costumi, maschere e piume. Sempre fuori dall’Italia ricordiamo la festa del Carnevale di Cadice, con i chirigotas, ovvero canti satirici che vertono su temi politici e morali. Durante l’evento c’è l’elezione della Regina della Festa. Il Messico si festeggia invece il Carnevale di Veracruz, con particolari tradizioni come la bruciatura del cattivo umore e la sfilata del re del Carnevale.



