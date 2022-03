Carnevale Ambrosiano/ Storia, tradizione e date della festa nata a Milano

Mentre tutta Italia si prepara a festeggiare il Carnevale, Milano appresta a celebrare quello Ambrosiano. Nel capoluogo lombardo, infatti, la festa più divertente e colorata del mondo non si festeggia come nel resto l’Italia e del mondo ma segue un altro calendario, ovvero quello Ambrosiano, mentre altrove si segue il calendario romano. Questo vuol dire che come di consueto, il Carnevale Ambrosiano si festeggerà qualche giorno dopo rispetto al resto l’Italia. A Milano, infatti, il giovedì grasso cadrà il 3 marzo mentre secondo l’altro calendario, sarà il 24 febbraio. I giorni di festa nel capoluogo milanese saranno concentrati nel weekend di venerdì 4 marzo e soprattutto sabato 5 marzo. Proprio in quei giorni, infatti, la maggior parte delle scuole resterà chiusa.

Inoltre, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, nella diocesi di Milano il rito delle ceneri si celebrerà la domenica successiva, domenica 6 marzo. Tutto, dunque, viene spostato di qualche settimana in quella che è la città di Milano.

Carnevale Ambrosiano: il programma

Dopo due anni di festeggiamenti meno fastosi a causa della pandemia, nel 2022 si tornerà a festeggiare anche il Carnevale Ambrosiano. Come nel resto d’Italia, anche a Milano saranno protagonisti i carri allegorici. Nel centro della città meneghina, infatti, sfileranno i carri addobbati con fiori e maschere di cartapesta. La parata solitamente interessa proprio la zona del centro, partendo da Via Palestro fino a Piazza del Duomo.

Non mancano poi i mercatini con gli oggetti di antiquariato, le maschere ma anche tanto cibo. Sì, perché nel corso del Carnevale Ambrosiano c’è anche spazio per qualche degustazione culinaria. Oltre ai dolci classici ovvero chiacchiere, castagnole, frappe, ci saranno anche i farsoè, ovvero dei dolci fritti. Si tratta palline fritte, cave all’interno, farcite con crema chantilly, pasticciera o al cioccolato.

Carnevale Ambrosiano: perché si festeggia in un giorno diverso?

Perché il Carnevale Ambrosiano si festeggia qualche giorno dopo quello classico? La tradizione si fa risalire proprio a Sant’Ambrogio, che secondo la tradizione, essendo in pellegrinaggio lontano da Milano nei giorni del Carnevale, avrebbe chiesto di rinviare di qualche giorno i festeggiamenti e così anche l’inizio della Quaresima. Una richiesta alla quale i fedeli e cittadini avrebbero risposto in modo affermativo, spostando di fatto i festeggiamenti. Nel resto d’Italia, invece, a differenza della diocesi di Milano, il Carnevale segue il rito romano. Nel 2022 comincerà il 24 febbraio (giovedì grasso) e si concluderà l’1 marzo (martedì grasso).

