Carnevale di Venezia 2022/ Storia, tradizione ed eventi in programma

Carnevale di Venezia 2022: tradizione e origine

Il Carnevale è una delle feste più amate in Italia, con tante feste in vari paesi e città. Tra i più conosciuti troviamo quelli di Cento, Viareggio, Fano, Verona ma soprattutto Venezia. La città lagunare, infatti, ogni anno si trasforma in vista del Carnevale, dando vita ad un vero e proprio tripudio di colori, suoni e maschere che lasciano spazio solamente a scherzi e divertimento. Anche nel 2022, Venezia si lascerà andare ad una festa sfarzosa per celebrare il Carnevale, lasciando per qualche giorno da parte le preoccupazioni per la pandemia in corso.

Quest’anno il Carnevale di Venezia è cominciato molto presto, il 12 febbraio, e terminerà domenica 1 marzo. Per festeggiare al meglio, sotto la guida artistica di Massimo Cecchetto, Venezia mette in campo una serie di iniziative all’interno del territorio comunale, rispettando ovviamente le linee guida nazionali e locali dovute alla pandemia. Le attività si tengono all’interno di un palinsesto che coinvolge la città antica, la terraferma veneziana e le isole della laguna, come si legge sul sito ufficiale dell’evento.

Carnevale di Venezia 2022: il programma

Il Carnevale 2022 a Venezia darà vita ad evento multidimensionale, in un la manifestazione non sarà solamente quella fisica tradizionale ma verrà integrata con la parte virtuale, utilizzando la tecnologia. Potranno dunque partecipare non soltanto coloro che saranno fisicamente nella Laguna ma anche gli abitanti sparsi in giro per il mondo che vorranno prendere parte allo straordinario evento. Il titolo scelto per questa edizione è “Remember the Future”, che si ispira ad una citazione di Salvador Dalì: “E più di tutto mi ricordo il futuro”.

Dal giorno in sé del Carnevale, giovedì 24 febbraio a martedì 1 marzo, va in scena una programmazione diffusa di spettacoli stanziali di musica, circo-teatro, burattini, acrobatica e clownerie. Quest’anno non si terranno invece la “Festa veneziana” nel rio di Cannaregio del sabato sera ed il corteo acqueo in Canal Grande della domenica mattina, i grandi palchi animati di Piazza San Marco e di Piazza Ferretto, i cortei delle Marie e del Toro, i voli dell’Angelo, dell’Aquila, e lo svolo del Leon, le sfilate di carri allegorici a Lido, Marghera, Campalto, Zelarino, Pellestrina e Burano.

Carnevale di Venezia 2022: la storia

Qual è la storia del Carnevale di Venezia? In passato, la festa iniziava la prima domenica di ottobre, per poi intensificarsi dopo l’Epifania e avere la conclusione nei giorni di inizio Quaresima. Nel Settecento, il Carnevale di Venezia si concentrava in sei settimane, dal 26 dicembre al Martedì Grasso. Gli affari lasciavano spazio a festeggiamenti, divertimenti e spettacoli in giro per tutta la città. Proprio nel Settecento il Carnevale raggiunse il suo massimo splendore, diventando famoso in tutta Europa e raggiungendo la popolarità che ha ancora oggi, dopo secoli.



