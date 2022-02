Carnevale Viareggio 2022/ Storia e programma della sfilata dei carri

Carnevale di Viareggio 2022, i Corsi Mascherati

Il Carnevale di Viareggio anche quest’anno andrà in scena con una festa spettacolare, nonostante le limitazioni dovute alla pandemia e al Covid-19. L’evento, che proprio quest’anno raggiunge e 149 anni dalla sua fondazione, festeggerà con sei straordinarie sfilate dei carri allegorici. Il Carnevale quest’anno è cominciato il 20 febbraio, ma al contrario di altri in giro per l’Italia, terminerà molto più tardi. L’appuntamento con l’ultimo giorno di festeggiamenti è infatti fissato al 12 marzo.

Sul Lungomare di Viareggio sfileranno in questi giorni le costruzioni realizzate dagli artisti, ovvero carri allegorici che sono vere e proprie macchine festive dalle dimensioni enormi e dai movimenti sinuosi, quasi danzanti. Come di consueto, poi, anche nel corso del Carnevale di Viareggio 2022 ci saranno i Corsi Mascherati, ovvero veri e propri spettacoli con bande musicali, gruppi di animazione e appunto sfilate.

Carnevale di Viareggio, il programma del 2022

Il Carnevale di Viareggio è dunque iniziato il 20 febbraio con i primi Corsi Mascherati, in programma alle 15.00. Prima della sfilata, c’è stata la cerimonia d’inaugurazione e il riturale dell’alzabandiera. La seconda sfilata si svolge proprio la sera di Giovedì Grasso, in calendario per il 24 febbraio. Dalle ore 18 sul Lungomare di Viareggio andrà in scena un suggestivo spettacolo di luci con i carri allegorici illuminati. Al termine ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Nuova sfilata, poi, domenica 27 febbraio, a partire dalle ore 15, e Martedì Grasso 1 marzo dalle ore 14,50. Al termine poi spazio ad un nuovo spettacolo pirotecnico.

Le ultime due sfilate dei carri allegorici sono in programma sabato 5 e sabato 12 marzo, a partire dalle ore 17. Anche negli ultimi due weekend del Carnevale di Viareggio, le costruzioni allegoriche torneranno sul lungomare per sfilare sotto l’effetto di giochi di luce. Al termine del Corso Mascherato conclusivo, in programma appunto per sabato 12 marzo, saranno proclamati i vincitori del Carnevale 2022. Infine, ci sarà l’ultimo spettacolo pirotecnico che chiuderà il Carnevale 2022, dando appuntamento al prossimo anno, quando verrà festeggiata la 150esima edizione.

Carnevale di Viareggio, la storia e la tradizione

Il Carnevale di Viareggio affonda le sue radici al lontano 1873, giorno in cui si tenne la prima sfilata di carrozze addobbate a festa nella storica Via Regia, in città vecchia. Fu la prima edizione: l’idea nacque tra i giovani della Viareggio bene che frequentavano il caffè del Casinò. Proprio nel 1873, tali giovani pensarono ad una sfilata per il giorno di Martedì grasso. Da lì si è sviluppata la tradizione, che negli anni ha preso sempre più importanza fino ad arrivare ad essere una vera e propria istituzione in Italia.

