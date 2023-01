Caro benzina 2023/ Pompe bianche per risparmiare: dove trovare la benzina a 1.62€

Il caro benzina nel 2023 non si prospetta come la miglior notizia d’apertura di un nuovo anno. Intanto, è ciò che sta succedendo negli ultimi giorni, soprattutto dopo che il Governo Meloni ha voluto fermare lo stop sullo sconto sulle accise, misura già decisa tempo fa dal Governo Draghi.

Nonostante la misura pre-esistente, abbiamo appurato che il prezzo della benzina è diverso tra i due Governi. E lo sarà ancora di più, in vista del divieto di importazione di tutti i prodotti raffinanti che provengono dalla Russia (dal 5 febbraio di quest’anno).

Caro benzina 2023: un risparmio esistente da anni

Per contrastare il caro benzina del 2023, esistono le pompe bianche. Prima di spiegare cosa sono e dove trovarle, vorremmo fare un accenno importante. Prima dello sconto sulle accise, gli automobilisti avevano un risparmio di circa 18,3 centesimi di euro al litro, che però, costava alle casse dello Stato, un miliardo di euro al mese.

Situazione che a quanto pare è arrivata al limite del massimo sostegno per i cittadini italiani. Esistono però – come già accennato – le pompe bianche, anche note come stazioni di rifornimento senza logo, ovvero delle attività indipendenti con un loro tariffario.

A spiegarne il significato è Mariarosaria Murmura, CEO della cooperativa di autotrasporti Sostasicura, che spiega:

“Si tratta di realtà che esistono nel nostro Paese da molti anni, anche se diverse persone magari non le conoscono ancora. Storicamente, compagnie di questo tipo si sono imposte proprio per i loro prezzi particolarmente vantaggiosi. Oggi, con una concorrenza sempre più spietata, la forbice del risparmio si è ridotta. Tuttavia, nonostante l’attuale andamento isterico dei prezzi, presso le pompe bianche è comunque possibile risparmiare rispetto alle tariffe che si trovano nei distributori delle grandi compagnie, risparmio che si percepisce più sensibilmente sul pieno di carburante”.

In Italia esistono 7.700 pompe bianche, che possono esser trovate grazie all’elenco ufficiale e completo su pompebianche.it. Il risparmio economico è sostanzioso, dato che alcune volte è possibile far benzina anche a 1.62€.











