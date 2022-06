Caro bollette/ Con l’inflazione è meglio il prezzo bloccato o variabile?

Con il rincaro dei prezzi è meglio avere una tariffa luce e gas a prezzo bloccato? Oppure essere soggette La variabilità del mercato? In realtà sempre più spesso molti consumatori stanno prendendo l’abitudine di cambiare gestore ogni anno per poter usufruire del prezzo bloccato.

Il prezzo della materia prima al consumatore finale infatti cambia spesso cambiando anche l’importo delle bollette, il costo dell’energia e del gas può variare di mese in mese.

Caro bollette: Pun cos’è e come funziona

Il PUN è il prezzo unico nazionale che risulta dalla media dei prezzi dei vari gestori. Fatti presso la borsa elettrica vengono negoziati i prezzi dell’energia del giorno successivo. Quindi sulla bolletta ci saranno delle voci differenti per coloro che non hanno il prezzo bloccato. Inoltre sono applicate le spese di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte. Questa è la parte sostanziale della bolletta che può ricevere interventi soltanto dallo stato. Ad esempio le ultime misure hanno eliminato gli oneri di sistema per tutti.

Talvolta i gestori sono in grado di effettuare delle offerte luce e gas con prezzo indicizzato, queste offerte variano in relazione all’andamento della materia prima. Questa modalità è conveniente quando il prezzo della materia prima comincia ad abbassarsi, In caso contrario bisognerà tendere alla scelta di una offerta prezzo non indicizzato, quindi con un costo fisso è bloccato per 12 mesi.

Caro bollette: meglio il prezzo bloccato?

Esistono però dei contratti a prezzo bloccato che consentono di avere le promozioni anche fino a 36 mesi. Solitamente questo periodo di sottoscrizione non può essere modificato, si può soltanto recedere dal contratto attraverso l’applicazione di una penale.

Il prezzo unico Nazionale tuttavia promette di incrementare sempre di più, la guerra in corso infatti sto determinando un rialzo generale dei prezzi sia del gas che della luce elettrica legato anche al rincaro sui permessi per la CO2.

Dunque in una situazione come questa è sempre meglio basarsi su prezzi dell’energia elettrica a costo fisso.











