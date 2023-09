Caro bollette/ Forte sconto: ecco perché i prezzi del gas potrebbero scendere (25 settembre 2023)

Il 2022 è stato un annus horribilis sul fronte del caro prezzi delle materie energetiche e in particolare per quanto concerne il caro bollette. La bolletta del gas è quella che ha pesato di più per le famiglie italiane ed è per questo che tutti attendono il calo dei prezzi.

Caro bollette: dopo i rincari del 2023 i prezzi potrebbero scendere dell’11%

Il caro bollette e il caro gas è quello che ha creato molti problemi alle famiglie italiane, ma anche alle aziende che si sono trovate ad aumentare i livelli di inflazione e caro prezzi.

Tutti quanti sperano in un taglio delle bollette in poco tempo, anche perché il 2022 e i rincari dei primi mesi del 2023 sono stati ancora più insostenibili per il settore industriale e i beni al consumo.

Per beneficiare del taglio delle bollette del gas, è essenziale scegliere il mercato tutelato, dove il prezzo è stabilito con contrattazione nazionale dall’Autorità per l’energia. Questa scelta potrebbe però riservare agli utenti delle spese più elevate: come mai? Si tratta della caratteristica del mercato stesso.

Caro bollette: quando potrebbe avvenire il calo

Le bollette del gas quindi potrebbero rapidamente diminuire con grande gioia di tutti. I prezzi potrebbero scendere addirittura dell’11% rispetto alle mensilità precedenti.

Il prezzo delle bollette del gas potrebbe abbassarsi molto, passando da 92 centesimi di euro al metro cubo ad aprile a 82 centesimi di euro a maggio, si prevede un risparmio annuo che potrebbe raggiungere i 140 euro. Questo taglio rappresenta un sollievo notevole per le famiglie alle prese con costi energetici elevati.

Tuttavia i cali del prezzo dipenderanno dal singolo gestore e dalle fasi di implementazioni che verranno adottate. Mantenersi informati su queste informazioni permetterà alle famiglie di pianificare al meglio le proprie spese energetiche e trarre il massimo vantaggio dalla riduzione dei costi.

