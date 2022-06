Caro bollette/ #Unpannelloinpiù, l’iniziativa di Legambiente ed Enel X

A causa del caro energia e dell’inflazione dilagante, molte famiglie versano in difficoltà economiche così è nata un iniziativa di Legambiente in collaborazione con Enel x, che ha attuato un crowdfunding intitolato #unpannelloinpiù.

Caro bollette: in cosa consiste l’iniziativa

L’iniziativa è volta a stimolare la solidarietà verso quelle famiglie che non possono permettersi ristrutturazioni volte a migliorare energeticamente la propria casa.

Il pannello fotovoltaico verrebbe installato sui balconi delle famiglie meno abbienti in modo da garantire comunque un risparmio energetico del 25% addebitato sui costi in bolletta.

Caro bollette: la povertà dilagante

Si stima infatti che circa il 8% delle famiglie soffra di una povertà energetica per cui non riesce a far fronte nemmeno con i contributi di welfare messi in campo dallo Stato. I dati sono infatti allarmanti perché l’osservatorio italiano sulla povertà energetica descrive uno scenario in cui circa 4 milioni di famiglie spendono il 10% del proprio reddito per pagare le bollette.

L’iniziativa prevede una vera e propria calendarizzazione di tappe per raccogliere i fondi da donare alle famiglie in difficoltà:

Napoli 8 giugno, Brindisi 10 giugno, Palermo 13 giugno, Roma 15 giugno, Cagliari 18 giugno, Firenze 21 giugno, Torino 23 giugno, Milano 25 giugno, Bologna 27 giugno.

