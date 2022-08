Caro carburante/ Per i disabili c’è lo sconto del 10%, ma solo in alcune stazioni

Le persone che hanno una disabilità o appartengono alle categorie protette o la legge 104, possono usufruire di uno sconto sui carburanti che, in questo periodo di rincari fa davvero comodo. L’opportunità è stata fornita da una legge promossa nel febbraio 2020.

Caro carburante: in cosa cosiste lo sconto si disabili

I rappresentanti dei distributori dei carburanti e le associazioni che difendono i diritti dei disabili hanno promosso l’iniziativa senza per tutti, che ha portato alcuni operatori del settore a garantire la benzina a prezzi scontati per tutti coloro che hanno la legge 104.

L’iniziativa è stata supportata da 430 stazioni di servizio che hanno deciso di abbassare il prezzo di 10 centesimi al litro per i carburanti venduti ai disabili.

Si tratta di un progetto che mira la promozione al sostegno dell’inclusione sociale e delle pari opportunità oltre che ad essere stato esteso anche alla categoria dei caregiver.

Caro carburante: come viene applicato lo sconto ai disabili

Lo sconto viene applicato attraverso la connessione al sito dell’Unione petrolifera dove c’è un elenco delle 430 stazioni aggiornato al febbraio 2020.

Non appena identificata la stazione più vicina il disabile potrà recarsi direttamente, identificando l’apposito logo di riconoscimento e il personale che fa parte della stazione potrà raccogliere le generalità del compratore. Lo stesso vale anche per il caregiver.

lo sconto del 10% solitamente viene applicato al rifornimento self-service, ma in questo caso anche per il rifornimento al servizio sarà possibile usufruire di una riduzione del prezzo del 10 per cento.

Con l’inflazione il caro carburante in costante aumento, si tratta di un’iniziativa molto importante. Benché sia stata decisa nel febbraio 2020, nel 2022 diventa ancora più importante visto che il 10% interviene a qualsiasi prezzo raggiunto dalla benzina. Quest’anno infatti i costante incrementi hanno reso insostenibile il costo dei carburanti tanto che il governo ha dovuto ridurre di 30 centesimi grazie al taglio delle accise.











