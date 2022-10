Caro energia/ Come risparmiare 180 euro per il riscaldamento: i consigli dell’Enea

L’Italia deve risparmiare gas a tutti i costi per questo motivo il ministero della transizione ecologica ha disposto un taglio dei consumi, concentrato essenzialmente nella stagione invernale per quanto concerne il riscaldamento. In realtà questo piano di austerity recepisce il piano proposto dall’Unione Europea che è diventato attivo alla fine di luglio.

In realtà il piano di austerity sarebbe dovuto entrare in vigore il giorno 8 settembre 2022 ma, a causa della crisi energetica, l’Europa ha deciso di anticiparlo al giorno 8 agosto 2022. Per questo motivo l’Enea ha cercato di dare dei consigli ai cittadini per risparmiare sempre più gas . Il vademecum è finalizzato al riscaldamento. I consigli sono destinati anche agli amministratori di condominio dove ci sia un riscaldamento centralizzato.

Caro energia: perché è importante seguire le regole

Innanzitutto la temperatura della casa dovrà essere di 19 gradi e questo concerne soprattutto i proprietari di appartamento, ma anche gli amministratori di condominio che gestiscono il riscaldamento centralizzato. Gli impianti inoltre dovranno essere accesi un’ora in meno ogni giorno rispetto a quanto prestabilito e ogni famiglia potrà risparmiare in bolletta 180 euro all’anno. Naturalmente è pochissimo e non aiuterà le famiglie a far fronte ad un caro energia che ha quintuplicato in alcuni casi anche decuplicato i prezzi.

Ma a livello nazionale si riuscirà a risparmiare 2,7 miliardi di metri cubi di metano ogni anno. Perché ciò accada c’è necessità che le famiglie si adeguino a queste regole nella misura dell’80% almeno. Riscaldamento in ultra potranno essere accesi 15 giorni in meno in tutta la stagione. Nel momento in cui in una casa ci dovesse essere un grado in più rispetto ai 19 consentiti, questo comporterà un consumo fino al 10% in più tenendo presente che nel momento in cui una persona rimane all’interno di una stanza per 30 minuti la temperatura sale di 1-2 gradi.

Caro energia: il vademecum Enea per risparmiare

L’Enea inoltre fa presente che gli impianti di riscaldamento devono essere tenuti bene e quindi bisogna operare costantemente la manutenzione. Infatti utilizzare dei caloriferi non adeguatamente puliti oltre a rendere l’aria e irrespirabile perché piena di battere sostanze inquinanti, limita anche la funzione di irradiamento del calore.

Il decalogo dell’Enea infatti concerne 10 regole per risparmiare sul riscaldamento:

Eseguire la manutenzione degli impianti in modo che non abbia incrostazioni di calcare o altro tale da limitare l’irradiamento del calore.

La temperatura degli ambienti deve essere di almeno 19° ma non di più per poter risparmiare il 10% di combustibile.

Ore di accensione, la regola prevede un’ora in meno al giorno.

I pannelli riflettenti devono essere posti tra il muro e il termosifone così da aumentare la capacità di calore del calorifero.

Le finestre devono essere chiuse.

Bisogna rimuovere gli ostacoli davanti ai termosifoni.

Check up completo dell’appartamento.

Valvole termostatiche e soluzioni di ultima generazione.

