Caro mutui cosa fare/ 3 Idee per salvarsi dai debiti del 2023 (27 giugno)

Da quando il caro mutui si fa sentire, chiedersi cosa fare è la prima domanda che i debitori si pongono. A causa della forte inflazione, c’è stato un rialzo dei tassi di interesse pauroso. Ad aver la peggio sono stati i sottoscrittori di un mutuo con tasso variabile.

In diverse occasioni abbiamo posto delle soluzioni per abbassare la rata di un tasso variabile, ma oggi la situazione si fa sempre più complessa, tanto che molte famiglie italiane sono in difficoltà perché vedono mese dopo mese, corrodere il loro conto corrente bancario.

Caro mutui cosa fare: tutte le soluzioni del 2023

Il 2023 ha portato con sé un caro mutui pauroso. Ma cosa fare per limitare i danni? Prima di esporvi qualche idea, vorremmo fare delle precisazioni importanti: chi nel 2021 ha richiesto un prestito di 150.0000€ dalla durata di 25 anni, il tasso era all’1,10% e la rata mensile ammontava a 572€. Se il tasso fosse stato variabile, la rata mensile oggi sarebbe aumentata a 750€ per i tassi al 3,50%.

E non è tutto, perché se è pur vero che le banche concedono il mutuo calcolando lo stipendio netto (circa il 30% minimo), oggi è necessario dimostrare di percepire un salario piuttosto corposo per poter accedere un prestito per comprare casa (circa di 2.300€).

Mutui under 36

L’ultima Legge di Bilancio del 2023, ha dato l’occasione ai giovani under 36 ma anche alle famiglie monogenitoriali con dei figli minori a carico, di poter sottoscrivere un mutuo con un fondo al 100% (80% messo a disposizione dalla banca, e il 20% come garanzia statale).

Si tratterebbe di una soluzione ad HOC e perfetta per chi vuol risparmiare soldi pur affrontando un acquisto di una casa ai tempi di oggi, ed è valida a chi una ISEE minore di 40 mila euro.

Surroga e rinegoziazione del mutuo

Un’ottima alternativa è quella di richiedere la surroga del mutuo. In alcuni contesti è possibile rinegoziare con gli istituti bancari le soluzioni attuabili, pensando a variare il tasso da fisso a variabile (o viceversa), o dove previsto, saltare una rata per urgenze.

Saldo e stralcio bancario

Un’altra soluzione è quella del saldo e stralcio bancario. Se il caso e le condizioni dell’ente di credito lo prevedono, il debitore può risparmiare soldi chiedendo alla banca, di restituire una cifra minore rispetto a quella attuate.











