Caro Presidente/ Diretta: omaggio alla Repubblica Italiana con Veltroni voce narrante

Caro Presidente, anticipazioni e diretta della serata in onda su Raitre

Giovedì 2 giugno, in prima serata su Raitre, in occasione della Festa della Repubblica, va in onda una serata omaggio alla Repubblica Italiana dal titolo “Caro Presidente“. Nata il 2 giugno 1946 in seguito ad un referendum istituzionale che portò gli italiani a scegliere tra monarchia e Repubblica, questa sera, con la voce narrante di Walter Venltroni, i telespettatori di Raitre avranno modo di conoscere vari Presidenti che hanno guidato l’Italia nel corso degli anni attraverso le lettere scritte da donne, uomini, ma anche bambini che hanno affidato sogni e speranze agli uomini che, dopo anni di attività politica, sono diventati Presidente della Repubblica.

Barbara D'Urso, scontro con Hoara Borselli a Pomeriggio 5/ "Divisa a scuola non è..."

Nel corso della serata saranno ripercorsi cinquant’anni di storia della Repubblica Italiana attraverso testimonianze, documenti e immagini inedite, ma soprattutto, attraverso le lettere dei cittadini che, nella figura del Presidente della Repubblica, hanno sempre visto un punto di riferimento.

Caro Presidente, La storia della Repubblica Italiana dal 1971 al 2021

Con l’ausilio di foto e video privati, intrecciati ai materiali delle Teche Rai, Caro Presidente è un docufilm che racconta la storia della Repubblica Italiana dal 1971, anno di inizio del mandato di Giovanni Leone al 2021 con l’attuale Presidente Sergio Mattarella. Testimonianze, racconti e filmati di repertorio, ma anche inediti, accompagneranno i telespettatori nella scoperta non solo della storia della Repubblica, ma anche in quella degli uomini che l’hanno guidata.

LDA, silenzio in studio/ Che succede con Peppe Soks, dopo Amici 21? Le teorie web

Una serata omaggio nel giorno in cui la Festa Della Repubblica, dopo lo stop forzato per la pandemia, è stata celebrata nuovamente in piazza con il presidente Mattarella che si è recato all’Altare della Patria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai 3 (@instarai3)

LEGGI ANCHE:

Martina Maccari, lady Bonucci/ "Guarigione di nostro figlio ci ha cambiato la vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA