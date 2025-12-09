Chi è Caro Wow, la giovane artista di Sanremo Giovani che sul palco porta "Cupido"? Nome nuovo ed emergente, ma è già un fenomeno

Si chiama Caro Wow una delle concorrenti di Sanremo Giovani, che partecipa al concorso con la speranza di arrivare tra i super finalisti e calcare il palco dell’Ariston. Caro Wow, cantante classe 1999, porta sulla scena musicale un pop dalle sonorità elettriche. Il suo nome è Carolina e proprio da questo è nato il nickname, che inizialmente era Carlo.Wav”, come il formato dei file audio. Con il tempo poi si è trasformato in “wow” a causa di un malinteso che però alla cantante non è dispiaciuto affatto. “Rappresenta la parte migliore di Carolina, quella allegra e felice” ha ammesso la cantante, che ha dunque deciso di adottare questo nome.

La giovane artista rappresenta una novità per lo scenario musicale italiano. Non è, infatti, un nome noto: alle spalle non ha partecipazioni a talent show vari, dunque questo la rende una novità. La cantante ha avuto però la capacità di farsi conoscere con il suo solo talento e la sua simpatia: sui social ad esempio, dove è seguita da circa 5000 persone, è molto apprezzata per la sua simpatia e i contenuti sicuramente fuori dal comune che crea. A “Sanremo Giovani” Caro Wow gareggia con il brano “Cupido” che sui social da tanti è stato definito una “hit”.

Chi è Caro Wow: l’EP e i concerti, un 2025 da sogno

Caro Wow si sta facendo strada nel mondo della musica pur non avendo preso parte a nessun talent show, contrariamente ad altri partecipanti di Sanremo Giovani. Sono stati i social il suo trampolino di lancio: nonostante il suo essere un volto relativamente giovane e nuovo, Caro è già molto apprezzata. La cantante nel corso del 2025 ha portato la sua musica in giro per tutta Italia con un tour di successo e ha pubblicato diversi inediti, che sono stati seguiti dal suo primo EP, “Mezza morta“.