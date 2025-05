Caro zio Joe, film su Rete 4 diretto da Jonathan Lynn

Domenica 18 maggio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:30, la commedia intitolata Caro zio Joe, un progetto cinematografico statunitense del 1994 diretto da Jonathan Lynn, film maker che aveva esordito dietro la macchina da presa 10 anni prima con Signori, il delitto è servito.

La parte musicale è invece realizzata da Randy Edelman, noto per avere composto le colonne sonore di numerosi lungometraggi di successo, quali Ghostbusters II (1989), Beethoven (1992) e The Mask (1994).

Nei panni del caro zio Joe McTeague troviamo l’attore Kirk Douglas, padre dell’altrettanto noto Michael Douglas e considerato uno tra le più grandi star della storia del cinema statunitense.

Al suo fianco l’attore Michael J. Fox, indimenticabile Marty McFly nella trilogia di Ritorno al futuro, e l’attrice Nancy Travis, conosciuta dal pubblico per Tre scapoli e un bebè, Tre scapoli e una bimba e la serie Red Rose, di Stephen King. Nel cast anche: Olivia d’Abo, Jere Burns, Phil Hartman e Colleen Camp.

La trama del film Caro zio Joe: un patriarca e gli avvoltoi sulla sua eredità

Caro zio Joe racconta la storia dell’anziano e facoltoso Joe, un uomo che con le sue sole forze è riuscito a costruire un impero nel settore del riciclo di materiali metallici.

Joe non ha avuto una vita facile, e sopratutto nel corso della sua gioventù ha dovuto vivere in condizioni economiche molto precarie, riuscendo sempre a districarsi da ogni situazione grazie ai rigidi principi che i suoi genitori gli hanno trasmesso.

Ciò gli ha permesso di sfondare nel mondo degli affari, pioniere in un settore che all’epoca nessuno considerava con troppo interesse. Purtroppo, però, non ha ottenuto lo stesso successo nella sua vita privata, e ad oggi si trova circondato da parenti opportunisti che gli dimostrano attenzioni solo per mettere le mani sul suo capitale. Tra questi vi è il suo giovane nipote Danny, che va a fargli visita con l’unico obiettivo di ottenere un prestito.

In realtà, proprio grazie a queste circostanze i due inizieranno a trascorrere del tempo insieme: Joe si renderà conto che suo nipote è l’unico di cui potrebbe davvero fidarsi, mentre Danny dovrà fare i conti con la realtà che suo zio è costretto a vivere ogni giorno con i vari parenti. A complicare la situazione anche la presenza di Molly, l’infermiera che si occupa di Joe e che vorrebbe diventare la sua unica ereditiera: le sorprese, però, sono tutt’altro che finite.