Caro zio Joe/ Su Rete 4 il film con Michael J Fox e Kirk Douglas (oggi, 14 dicembre)

Caro zio Joe vain onda su Rete 4 oggi, lunedì 14 dicembre, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1994 con la regia di Jonathan Lynn mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e scritti da Lowell Ganz e Babaloo Mandel. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Randy Edelman con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Gabriel Beristain mentre il montaggio è stato sviluppato da Tony Lombardo. Nel cast di questa pellicola figurano diversi attori molto famosi tra i quali ricordiamo Michael J Fox, Kirk Douglas, Nancy Travis, Olivia Dabo, Phil Hartman, Ed Begley Junior, Jere Burns e Colleen Camp.

Caro zio Joe, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Caro zio Joe. Un uomo molto ricco di nome Joe è riuscito a creare dal nulla un vero e proprio impero economico grazie alla sua innovativa attività rivolta al riciclaggio dei metalli. Nel corso della sua esistenza ha saputo far fronte a momenti di grande disagio economico, ma ha sempre mantenuto una certa impostazione che gli era stata data dai suoi genitori attraverso un’educazione ferrea. Questo ha permesso a Joe di andare avanti e di riuscire a mettere su un’attività che all’epoca veniva etichettata di scarso interesse, ma in realtà si è dimostrata straordinariamente efficace permettendogli di anticipare i tempi, tant’è che oggi il tema del riciclaggio è quanto mai centrale e redditizio. Purtroppo l’uomo non può definirsi felice in quanto tutte le attenzioni rivolte all’attività non gli hanno permesso di curare al meglio la sua vita sentimentale privata per cui si ritrova ad essere circondato da un gruppo di parenti che gli stanno sempre intorno con la speranza che un giorno possano mettere le mani sul suo enorme patrimonio finanziario. Una situazione che evidentemente rende infelice l’uomo il quale si trova a gestire situazioni come quella in cui il suo piccolo nipote Danny lo va a trovare per richiedergli un prestito. In realtà questa sarà l’occasione per i due per conoscersi in maniera più approfondita e soprattutto per scoprire l’incredibile umanità dello zio. Quest’ultimo poco alla volta si rende conto che il nipotino tra tutti i suoi parenti è l’unica persona adatta al quale affidare il suo futuro e soprattutto tutto quanto ha messo da parte negli anni. Anche il nipote ad un certo punto si rende conto che la migliore soluzione possibile in questa situazione sia quella di diventare lui l’unico erede anche per evitare che la bella infermiera Molli che da tempo si occupa delle esigenze dello zio possa essere vista come una potenziale ereditiera. La vicenda fa riflettere su quali siano le cose più importanti di una vita.

