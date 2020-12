Carol Alt/ 60 anni: “Non mi sposerei a 20 anni, perché a 30 ho incontrato Senna”

Carol Alt ha compiuto 60 anni lo scorso 1° dicembre: “Avevo immaginato un grande party, ho dovuto annullare tutto perché la salute delle persone che amo viene prima di tutto”, ha confessato la modella a Chi. La super modella si reputa fortunata per essere giunta a un traguardo così importante, sana e felice: “Il tempo che passa regala maggiore libertà e una prospettiva diversa. Ho imparato a rilassarmi, a fare le cose che mi piacciono, a dire le cose in maniera più diretta. Ho l’età per permettermelo”. Inoltre ora si dedica a tante cose, non solo alla moda come faceva da giovane: in arrivo la serie serie “Paper Empire”, il podcast sulla salute “A Healthy You” e i suoi canali social, su cui è molto attiva. Carol Alt, sulle pagine di Chi, ha fatto un bilancio di questi 60 anni: “Ho avuto una vita piena, ricca di emozioni, ma anche di rimpianti. Sono fortunata ad averne, vuol dire che ho vissuto intensamente”.

CAROL ALT, UN SOLO RIMPIANTO: AYRTON SENNA

Il rimpianto più grande di Carol Alt è legato ad Ayrton Senna: “Tornassi indietro non mi sposerei così giovane, a 20 anni, quando a 30 ho incontrato l’uomo della mia vita”, ha confessato sulle pagine di Chi. Nel 1983 la modella sposò il giocatore di hockey su ghiaccio dei New York Rangers Ron Greschner. Ma il grande amore della sua vita è stato Ayrton Senna conosciuto a una sfilata di Ferragamo. Sono restati insieme dal 1990 per quattro anni fino al 1º maggio 1994, giorno in cui il pilota perse la vita durante il Gran Premio di San Marino. “Sull’amore ho imparato a non perdere tempo con chi non ti ama e a lasciare andare chi non ami più. Il mio più grosso errore è stato aspettare troppo prima di godermi il grande amore della mia vita”, ha detto Carol Alt a Chi.



