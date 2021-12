Carol Alt: “Ayrton Senna? Sua morte fu uno choc”/ “Il mio compagno Alexei Yashin…”

Carol Alt ha rilasciato nelle scorse ore un’intervista ai microfoni del “Corriere della Sera”, nella quale ha raccontato la sua carriera e i suoi amori passati e presenti. In prima battuta, la donna ha rivelato che continua a fare l’attrice e che ha appena finito di interpretare una parte nella serie televisiva “Paper Empire” con Kelsey Grammer. Del cinema, ha aggiunto, la affascina la possibilità di “far evadere le persone, soprattutto ora che il Covid ha seminato solitudine e depressione. Una risata o un’emozione, oggi più che mai, sono terapeutiche”.

A proposito dei suoi amori, Carol Alt ha confessato di essersi innamorata realmente due sole volte nella vita, di Ayrton Senna prima e del suo attuale fidanzato Alexei Yashin poi: “Due storie molto differenti, ma fatte entrambe di passione. Conobbi Ayrton a una sfilata di Salvatore Ferragamo: io indossavo un cappotto corto rosso con i bottoni. Lui non guardava i fotografi, era fisso su di me. C’era una chimica speciale tra noi. Ricordo che a una cena a Milano, una delle prime allo scoperto con pochi amici, presi il tovagliolo e dentro c’era un orologio, un suo regalo. Lo feci volare inavvertitamente e distrussi gran parte dei bicchieri”. La notizia della morte del pilota di Formula 1 la raggiunse quando lei si trovava in Florida: “Avevo la tv accesa, avrei dovuto raggiungerlo in Italia la settimana dopo. Rimasi sotto choc: la mia mente era completamente bianca. A volte avevo paura per lui: solo dopo la sua scomparsa ho capito che avrei dovuto averne di più”.

CAROL ALT: “LE DONNE PIÙ BELLE SONO MONICA BELLUCCI E…”

Nel prosieguo della chiacchierata con il “Corriere della Sera”, Carol Alt ha parlato anche del suo compagno Alexei Yashin, che è un ex hockeista e ha 13 anni meno di lei: “Lo guardo e vedo il suo fisico straordinario, da atleta. E nel contempo prendo atto del fatto che anche io ho il corpo di una donna mortale. Le donne più belle? Monica Bellucci e Maria Grazia Cucinotta. Poi Paulina Porikzova, che con il coraggio ha cambiato il corso di una vita dura e sfortunata”.

Carol Alt nel corso della sua esistenza non ha avuto figli e “non ne avrei voluti, ma ho fatto tanti errori e a volte vorrei tornare indietro e cambiare il corso delle cose”. Esiste al mondo una sua erede? “Non la cercherei né tra le modelle, né tra le attrici. Oggi le nuove star sono tutte su Instagram”.

