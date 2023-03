Carol Alt/ Da modella-icona Anni 80 ai film coi Vanzina fino alla dieta crudista e…

CAROL ALT OSPITE OGGI A “VERISSIMO”

Carol Alt sarà protagonista questo pomeriggio nella prima delle due puntate del weekend di “Verissimo”: e l’intervista esclusiva che la 62enne attrice, ex supermodella e scrittrice statunitense concederà alla padrona di casa, Silvia Toffanin, sarà non solo uno dei momenti più attesi dell’appuntamento odierno col talk show in onda su Canale 5 ma rappresenterà anche un tuffo nel passato in quei… roaring 80’s, sia concessa la citazione, che avevano reso proprio Carol Ann Alt -questo il suo nome completo- una delle top model non solo più in vista ma anche più amate di un periodo indimenticabile.

Ma cosa sappiamo di Carol Alt e cosa fa l’ex compagna di Ayrton Senna (uno dei suoi amori, e di cui parliamo quest’oggi in un articolo a parte)? In attesa di scoprire cosa racconterà la top model e attrice di New York, ripercorriamo la sua lunga carriera tra passerelle, piccolo e grande schermo, senza dimenticare però il presente tra il successo sui social e la sua passione per la bellezza e il fitness, condivisa coi suoi milioni di fan. Originaria di New York, nel Queens, da una famiglia di origini belghe, tedesche e irlandesi, la Alt venne scoperta all’età di 18 anni quando lavorava come cameriera in un ristorante: da lì al mondo della moda, come nel più classico dei sogni, è breve. Dopo essere diventata una delle modelle più richieste negli USA, la Alt fece pure il grande salto nel mondo del cinema (merito anche dei fratelli Vanzina che la lanciarono in Italia) unendo così alla carriera degli spot pubblicitari e le copertine su oltre 500 riviste di settore (fu anche la prima top a produrre dei propri calendari) anche quella sul grande schermo.

DA TOP MODEL E ICONA DEGLI ’80 A STELLA DEL LIFESTYLE E DEL BENESSERE

Oltre ad avere recitato in diversi film e serie per la televisione, tra cui anche soap opera e prodotti per il piccolo schermo italiano, Carol Alt vanta pure una partecipazione a una vecchia edizione di “Ballando con le Stelle” del 2009, quando si esibì in coppia col ballerino Raimondo Todaro. Più recente è invece la sua passione per i social network, parte integrante oramai del suo lavoro, e per il crudismo ovvero quel regime alimentare che si basa essenzialmente sul consumo di cibi crudi. Anzi dell’argomento la 62enne è non solo una testimonial da anni ma conduce pure per l’emittente statunitense Fox News dal 2013 uno show in cui parla proprio di salute, alimentazione e benessere. “Io però non mi sono mai sentita sexy” aveva ammesso in una intervista al ‘Corriere della Sera’, affermando che da adolescente era robusta e ben lontana dall’ideale di super topmodel che oggi tutti hanno.

Da lì poi era arrivato il successo e le tante storie da copertina vissute (ne parliamo in un pezzo dedicato agli amori della Alt, a partire dal suo primo matrimonio): “Io all’epoca lavoravo in una pasticceria e assaggiavo tutti i dolci: poi ho perso 20 chili a 18 anni e sono cresciuta 20 centimetri in un solo anno” aveva ricordato ancora Carol Alt a proposito degli inizi della sua carriera di modella, dovendo quindi anche lasciare la danza. Per quanto riguarda invece il crudismo, la Alt aveva cominciato a interessarsi a questa tematica dopo aver affrontato in prima persona dei problemi di salute e aver ricevuto delle critiche ingenerose sulla propria forma fisica da alcune persone che lavorano nel mondo della moda. E così negli Anni Duemila, l’attrice è diventata crudista convinta, tanto da pubblicare un primo libro in quel periodo e dando successivamente vita a una propria linea di cosmetici (“Raw Essentials”) basati proprio sui principi di questa pratica. E sull’alimentazione è netta: “Zero fumo e alcol, niente cibi cotti e al massimo un thè verde in acqua non bollita” ripete la Alt, anche se pure lei ammette qualche strappo alla regola…











