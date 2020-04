Carol Alt: “ho curato un tumore con l’alimentazione”/ “Mi sono fidata perchè…”

Pubblicità

Bellissima e sempre affascinante, Carol Alt che a dicembre spegnerà 60 candeline, in un’intervista al settimanale Gente, svela di aver combattuto contro un tumore che avrebbe curato con l’alimentazione. “Ho avuto un tumore che ho superato grazie al metodo del dottor Nicholas Gonzalez, che cura attraverso l’alimentazione – ha spiegato Carol Alt che ha deciso di seguire un metodo non riconosciuto dalla comunità scientifica. Una scelta dettata dal fatto che l’alimentazione, come sottolinea la Alt, le ha già cambiato la vita. “Mi sono fidata perché l’alimentazione mi aveva già completamente cambiato la vita, mi riferisco al crudismo. Il crudismo mi ha trasformato tanto quanto l’amore per Senna”, ha aggiunto ancora. L’attrice, tuttavia, svela di essere stata aiutata molto dalla fede nel suo percorso di guarigione. “ Mi disse di avere fiducia – spiega riferendosi al medico che l’ha seguita – . La fede mi ha regalato grandissimo conforto”.

CAROL ALT: “VOGLIO VIVERE E DIVERTIRMI”