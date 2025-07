Carol Alt, in un'intervista a Repubblica, ricorda le sue prime esperienze sul set e il grande amore per Ayrton Senna: "Ci penso ogni giorno..."

Carol Alt e la carriera sul set: il ricordo traumatico del suo primo film

Dal mondo delle passerelle a quello dei più celebri set cinematografici, la vita e la carriera di Carol Alt hanno attraversato momenti di grande gioia ma anche qualche doloroso ricordo. La top model e attrice, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ha ripercorso le principali tappe del suo percorso professionale e personale, esploso all’inizio degli anni ’80 tra cinema e televisione, anche se l’inizio non è stato tutto rose e fiori, complici i primi traballanti passi sul set.

Giuseppe e Rosanna si sono lasciati dopo Uomini e Donne?/ Lite a Taormina: avvistati dai fan

Ricordando al sua prima importante esperienza cinematografica, quella sul set del film Via Montenapoleone diretto nel 1987 da Carlo Vanzina, l’attrice ha ammesso che fu “un disastro. Il mio primo vero film, davanti alla macchina da presa. Dopo il primo ciak ho detto al mio assistente: “Mio Dio, ho ancora due settimane di questo casino”. Poi ce l’ho messa tutta e sono migliorata“.

Mario Cusitore concorrente del Grande Fratello 2025?/ "Saprei incarnare il ruolo del leader"

Carol Alt e il ricordo dell’ex compagno Ayrton Senna: “Ci penso ogni giorno“

Dalla carriera di successo ai grandi amori che hanno attraversato la sua vita, Carol Alt nel corso dell’intervista ne ricorda uno in particolare: quello per Ayrton Senna. Fu una relazione per lei davvero speciale, così ricordata: “Non ho mai provato nulla di così forte e profondo nella vita. È stato il grande spartiacque: c’è un prima e un dopo nella mia vita, e dopo non è stato mai più lo stesso. Ci penso ogni giorno, e c’è sempre qualcuno o qualcosa che me lo ricorda“.

Nomination Emmy Awards 2025: guerra tra Scissione e The Penguin!/ Chi è stato escluso e polemiche

La relazione con il compianto pilota automobilistico è stata forse la più importante nella vita della supermodella. Ancora oggi convive con il ricordo del suo ex compagno, che da un lato le fa compagnia ma dall’altro le procura non poco dolore a ripensare a quello che è stato: “Ho da poco sentito una canzone degli anni Novanta, il cuore si è fermato. Quando faccio un film e devo pensare a una scena di dolore, penso a Ayrton. È un’emozione che è sempre appena sotto la superficie. È lì, sempre“.