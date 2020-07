Carol Alt “Io sexy? Da ragazza pesavo troppo”/ “Ayrton Senna? Mi parlava di Dio e…”

Tutti ricordiamo Carol Alt come splendida protagonista al cinema e delle passerelle. Fisico mozzafiato, sguardo che incanta e grande personalità eppure non è stato tutto sempre così. A raccontarlo è stata la newyorkese stessa che al portale del Corriere della Sera ieri ha svelato: “Non mi sono mai sentita sexy. Da giovane pesavo troppo e a 18 anni persi ben 20 chilogrammi. Lavoravo in una pasticceria e assaggiavo tutti i dolci”. Spiega anche uno dei momenti più difficili per lei: “Sono cresciuta 20 centimetri in un anno quando sono diventata maggiorenne e ho dovuto lasciare la danza questo perché nessun ragazzo voleva ballare con me”. La donna compirà a dicembre 60 anni e nella sua carriera, come tante altre attrici, ha subito molestie: “Tutto il tempo. Succede a ogni bella attrice. La differenza è che sta a noi scegliere e io ho perso molti ruoli tra cui la serie tv Hotel”.

Carol Alt, la storia d’amore con Ayrton Senna

Nei ricordi di Carol Alt, come raccontato a Corriere.it, c’è anche la storia d’amore con l’automobilista Ayrton Senna. La donna racconta il loro primo incontro: “Non sapevo chi fosse, a una sfilata i fotografi mi chiesero di fare qualche fotografia con lui. Mi disse che era un driver e io pensai che fosse un autista. Era molto più basso di me, ma mi batteva il cuore. Di istinto mi sono tolta i tacchi e lui ha sorriso e ringraziato”. La donna al tempo era sposata, ma fu comunque colpita da questo brillante uomo: “Mi colpì la sua sensibilità, nessuno prima di lui mi aveva parlato di Dio e della Bibbia. Mi disse che dovevamo sbrigarci perché non avevamo molto tempo”. Arriva poi la dolorosa morte di Senna: “Sapeva di fare un mestiere pericoloso. Quando se ne andò io ero in Florida per una serie tv e ricordo tutto cioè la mia stanza, come ero vestita. Così mi buttai sul lavoro”.



