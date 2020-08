Carol Alt/ “La moda? Oggi contano solo Instagram e influencer, una cosa tremenda”

Supermodella e attrice, portata in Italia da New York dai fratelli Vanzina, Carol Alt oggi ha 59 anni e una carriera ricca di successi e soddisfazioni. In un’intervista rilasciata a La Stampa racconta come sia cambiato il mondo della moda e come i social abbiano influito in questo cambiamento. Prima, però, racconta il suo rapporto con il nostro paese: “L’Italia è sempre stata la mia seconda casa ma, nello stesso tempo, ho capito che il mondo di oggi è cambiato. – ammette, per poi spiegare – Per la prima volta mi sono sentita un’estranea, la polizia mi chiedeva un sacco di cose, ho provato ansia, e questo è stato triste.” Dall’Italia si passa poi alla moda: “La moda com’era intesa allora non esiste più. – spiega la Alt, poi non senza tono polemico aggiunge- le sfilate non sono più possibili perché in prima fila ci sono le influencer e in terza quelli di Zara e H&M che guardano i modelli, li copiano, e così, dopo due settimane, le invenzioni dei grandi stilisti te le ritrovi nei loro cataloghi e poi in vendita, identiche, ma a prezzi stracciati. Così l’intero sistema non è più sostenibile”.

Carol Alt e le difficoltà della sua vita: “la salute debole e i dolori del cuore”

Ma le influencer hanno causato anche altri cambiamenti. Carol Alt infatti confessa: “Le modelle ormai contano ben poco, quelle che determinano tutto sono solo le influencer, che vivono su Instagram dove infatti sono anche io.” Così continua “Una cosa tremenda, oggi per vivere dobbiamo essere tutti su Instagram, passiamo giornate intere a mettere storie, la nostra testa è occupata da questa necessità”. Non manca qualche confessione più personale: “La bellezza è un regalo ma anche una maledizione. E poi dipende da come la si usa.” E quando si parla delle difficoltà della sua vita, Carol Alt racconta che sono state “La salute debole, i dolori del cuore. E poi non è stato facile far emergere ciò che veramente ero, soprattutto agli inizi.”



