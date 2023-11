Carol Alt sbarca su Onlyfans: “Ci saranno foto di nudo, ma fatte con gusto!”/ L’iniziativa a scopo benefico

Carol Alt, dal grande schermo a Onlyfans con una promessa: “Non solo scatti sexy…”

Il mondo del web ormai pullula di contenuti; dall’informazione all’intrattenimento passando per temi più leggeri e contenuti per adulti. In quest’ultimo settore, particolare notorietà ha acquisito negli ultimi mesi la piattaforma Onlyfans. Il “sito blu”, come lo chiamano molti, offre spazio a creator che intendono offrire performance più o meno esplicite dal punto di vista erotico e non solo.

Tanti sono gli utenti che negli ultimi mesi hanno deciso di tuffarsi su Onlyfans, forse attirati anche dai lauti guadagni che pare si possano concretizzare dopo aver costruito una fan base solida dal punto di vista del seguito e degli abbonamenti. Come riporta Il Fatto Quotidiano, anche un personaggio piuttosto noto ha deciso di cimentarsi con la piattaforma: Carol Alt.

Carol Alt e l’impegno per la salute mentale delle donne: l’iniziativa legata ad Onlyfans

Carol Alt, alla veneranda età di 62 anni, pare dunque aver deciso di intraprendere una strada del tutto inedita. Dopo i successi sul grande schermo e la carriera di modella, è infatti pronta a cimentarsi con Onlyfans. Come riporta Il Fatto Quotidiano, l’attrice avrebbe affermato di aver assunto un fotografo competente che si occuperà dei contenuti da pubblicare.

Tra le immagini che Carol Alt ha intenzione di pubblicare su Onlyfans, come riporta il portale, vi sarebbero chiaramente anche quelle di nudo. “Ma fatte con gusto, sexy e belli”, avrebbe spiegato l’attrice: “Vorrei che la gente sapesse che aspetto ho oggi; l’età non mi definisce. Le donne sono belle ad ogni età”. Inoltre, sempre Il Fatto Quotidiano, spiega come gli introiti derivanti dall’avventura sul portale blu saranno devoluti in beneficenza per la salute mentale delle donne.

