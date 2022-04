Carol Maltesi, papà “Davide Fontana me la pagherai”/ “Ti sistemerò, Dio mi perdonerà”

Fabio Maltesi è pronto a vendicare l’omicidio della figlia Carol. In una lettera, pubblicata su Facebook, l’uomo si è rivolto all’assassino, Davide Fontana, scrivendogli: “Sei un mostro, ti aspetterò fuori“. Un duro sfogo quello del 58enne, sconvolto per l’uccisione della figlia. “Sei un diavolo, un maledetto assassino, hai distrutto la vita del mio angelo. Non credo al pentimento e non perdono“. Poi ha rivolto un avvertimento a Davide Fontana che sa di minaccia: “Ti aspetto quando esci dal carcere anche dopo 30 anni se no io o chi ti sistemera uno dei mie giovanni amici che ti odiano come me tu maledetto bastardo schifoso satanista“.

Fabio Maltesi, intervenuto ieri a Storie Italiane, è arrabbiato e distrutto dal dolore per la figlia, uccisa a Rescaldina, fatta a pezzi e tenuta nascosta per oltre due mesi dentro un congelatore, buttata via come un rifiuto il 20 marzo scorso dentro cinque sacchi di plastica in un dirupo a Borno, nel Bresciano.

OMICIDIO CAROL MALTESI, LO SFOGO DEL PADRE

Davide Fontana dopo aver confessato l’omicidio di Carol Maltesi si è detto pentito, ma il padre della giovane non gli crede. “Sappi che se un giorno tu dovessi uscire dal carcere, troverai me lì fuori ad aspettarti“. Fabio Maltesi è disposto ad aspettare per la sua vendetta: “Anche se dovesse accadere fra trent’anni, devi sapere che se tornerai libero ci sarò io ad attenderti“. Un post durissimo quello pubblicato su Facebook in cui volano parole pesantissime (“​Tu diavolo maledetto assassino come ti sei permesso a togliere la vita e a torturare la mia bimba bastardo maledetto“) e arriva a parlare anche di condanna a morte.

Un altro dettaglio che non perdona è l’aver ricevuto per quasi tre mesi messaggi dalla figlia, che in realtà erano scritti da Davide Fontana. “Un giorno me la pagherai, il Signore mi perdonerà“, ha aggiunto. Sotto al suo post tanti messaggi di solidarietà, in italiano e olandese, visto che abita ad Amsterdam. Infatti, c’è pure una foto di Carol Maltesi col figlio Carlos scattata nella capitale dei Paesi Bassi.

