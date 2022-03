Carol Maltesi, papà “Davide Fontana mostro”/ “Ha fatto auguri al posto di mia figlia”

Davide Fontana è “un mostro”. Lo ripete due volte il padre di Carol Maltesi, quasi a voler rendere meglio l’idea dell’atrocità commessa dall’uomo. Fatica a parlare Fabio Maltesi, che ha appreso della morte della figlia ad Amsterdam, dove vive dalla separazione con l’ex moglie italiana. “Non posso non piangere, non sono riuscito a chiudere occhio, vorrei solo che non fosse vero”, dice al Corriere della Sera. Racconta di aver scritto alla figlia durante le settimane in cui risultava scomparsa. “Lui mi rispondeva facendo finta di essere la mia Carol. Credevo che lei stesse bene invece l’aveva già ammazzata, ci siamo mandati messaggi anche per il mio compleanno, ma ora ho scoperto che era lui a farmi gli auguri, non mia figlia… Sono sconvolto, ditemi solo che non è vero”.

Col cuore distrutto dal dolore per la morte della figlia, il padre di Carol Maltesi (nota anche come Charlotte Angie)si astiene dal parlare delle indagini. Quel che gli interessa è spiegare che la figlia era una donna affettuosa, una mamma che adorava il figlio. “Non era una pornostar come sto leggendo, lei era un angelo”. Scoprire come è stata uccisa Carol è un altro dolore per Fabio Maltesi: “L’ha uccisa come una bestia, nessuno merita di soffrire così, mia figlia ha fatto una fine terribile, ho sentito delle cose tremende su come l’ha ammazzata, è stato diabolico”, dice in riferimento a Davide Fontana.

“MIO NIPOTE È TUTTO CIÒ CHE MI RESTA DI LEI”

Ora il padre di Carol Maltesi si sta organizzando per tornare in Italia, fare chiarezza sulla morte della figlia e stare accanto all’ex moglie che sta vivendo il suo stesso dolore. “E poi devo vedere il mio nipotino che sta a Verona, il figlioletto di Carol è tutto ciò che mi rimane di lei”, dice disperato al Corriere della Sera. Poi torna sul particolare della conversazione che pensava di avere con la figlia: “Ecco, io in verità credevo di sentirla sempre, perché in tutto questo tempo le ho scritto su Whatsapp. Anzi, in realtà io la chiamavo, ma trovavo spento, allora le scrivevo e lei mi rispondeva. Almeno, credevo fosse lei ma ora ho scoperto che era il suo assassino… pazzesco, è una cosa incredibile ciò che ha fatto quell’uomo”.

Fabio Maltesi era convinto che la figlia stesse bene, invece Carol era già morta e a scrivergli era Davide Fontana. “A dire il vero qualcosa di strano c’era… Prima di tutto, nelle ultime settimane lei non mi rispondeva mai subito, ma mi scriveva solo dopo uno-due giorni. E poi, mi ero accorto che spesso mi mandava dei messaggi copia-incolla con i precedenti e questo non era da lei”. Quando le ha chiesto il motivo, gli è stato spiegato che era a Dubai. Ma era il suo assassino a scrivere, mentre Carol Maltesi “era già in cielo”.











