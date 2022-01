Carol Torr e il tradimento di Giucas Casella/ “Notte d’amore. Valeria? Ha capito…”

Giucas Casella si ritrova a parlare di Carol Torr, la donna con la quale anni fa tradì la sua compagna Valeria e dalla quale è nato suo figlio, James Casella. Alfonso Signorini, in diretta al Grande Fratello Vip, lo mette alle strette, ricordando che quella donna che lui dice d’amare con tutto il cuore è stata invece tradita. Lui, però, imbarazzato nega: “No, non l’ho tradita…” Tentenna, quasi non riesce a rispondere: “Ho detto semplicemente che James è nato nel mio primo amore che era Carol…” Signorini però lo incastra: “Tu stavi già con Valeria”, lui conferma e si tradisce. Allora racconta l’accaduto: “Lei è venuta in Italia e mi ha chiesto di incontrarci… Io le ho chiesto di venire a casa mia per non uscire, perché a quel tempo le persone famose venivano inseguite… È successo che abbiamo fatto l’amore”. “Allora vedi che hai tradito Valeria!”, lo incastra ancora Signorini, Giucas replica “Non è che l’ho tradita… però devo dire che grazie a questo incontro è nato James”. Infine però ammette: “Valeria ha capito e non ha rinunciato al nostro amore per una scappatella.”

