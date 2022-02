Carol Torr e James, ex compagna e figlio di Giucas Casella/ “Notte di passione e…”

È ormai storia nota la passione del passato nata tra Giucas Casella e l’ex modella Carol Torr. Una storia, la loro, che sarebbe nata quando Giucas era però già legato alla sua attuale compagna, Valeria. Una vicenda delicata che proprio al Grande Fratello Vip ha descritto con queste parole: “Lei è venuta in Italia e mi ha chiesto di incontrarci… Io le ho chiesto di venire a casa mia per non uscire, perché a quel tempo le persone famose venivano inseguite… È successo che abbiamo fatto l’amore”. Da quella notte di passione è nato James, oggi il più grande amore di Casella. In passato Giucas ha rivelato che Carol gli avrebbe chiesto di prendere con sé il bambino perché impossibilitata a mantenerlo a causa delle precarie condizioni economiche. Carol non si sarebbe più fatta vedere se non raramente. Una versione che la donna ha poi smentito. “Siamo andati in Tribunale e ho avuto l’affido totale. Comunque sono felicissimo di avere James, è la mia vita”, dichiarò Giucas a Vieni da me.

Giucas Casella ricorda la madre Rosalia e si commuove/ "La lasciai per un sogno"

LEGGI ANCHE:

Valeria Perilli, compagna Giucas Casella/ L'amore con l'illusionista e per JamesGiucas Casella/ La Divina Commedia con Kabir: "Roberto Benigni vieni da noi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA