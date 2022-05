Carol Torr e James ex compagna e figlio Giucas Casella/ “Non volevo un figlio da lei”

È nota la relazione tra Carol Torr e Giucas Casella. I due sono stati insieme per 7 anni e dalla loro relazione è nato James Casella nel 1987. La storia d’amore tra la modella inglese e l’illusionista è nata quando l’uomo era già impegnato con la sua attuale compagna Valeria Perilli. L’incontro tra Giucas Casella e Carol Torr è stato raccontato dall’illusionista al Grande Fratello Vip 2021: “È venuta in Italia e mi ha chiesto di incontrarci. Io le ho chiesto di venire a casa mia per non uscire, perché a quel tempo le persone famose venivano inseguite, ed è successo che abbiamo fatto l’amore”.

La relazione tra Carol Torr e Giucas Casella non è finita nel migliore dei modi, i due si sono incontrati alcune volte all’interno di alcuni salotti televisivi e non hanno mai perso l’occasione per bisticciare in merito a qualche avvenimento del passato. Durante un incontro a Domenica Live la donna aveva accusato l’illusionista di averle impedito di vedere suo figlio quando era piccolo.

Giucas Casella, il forte legame con suo figlio James Casella

Inizialmente Giucas Casella avrebbe preferito non diventare padre ma, grazie anche ai suggerimenti del suo grande amico Pippo Baudo ha deciso di tenerlo e dedicarsi alla sua crescita e alla sua educazione fino ad ottenere l’affido esclusivo del bambino scoprendo così la gioia di diventare padre e, successivamente nonno. L’illusionista aveva dichiarato: “Non ho amato Carol e non volevo un figlio da lei. Quando mi ha comunicato di essere incinta non mi sono più fatto vivo. A un mese dal parto mi ha contattato dicendomi che non poteva più mantenerlo”.

L’illusionista non ha mai nascosto di essere molto legato a suo figlio che attualmente non fa parte del mondo dello spettacolo ma è un rinomato medico specializzato in chirurgia generale. Nonostante James Casella preferisca mantenersi lontano dal piccolo schermo durante la partecipazione di suo padre al Grande Fratello Vip ha deciso di fargli visita diverse volte per spronare suo padre nel suo percorso e ribadire il suo affetto. A quasi una settimana dalla fine del programma il medico ha confessato a suo padre tutto il suo affetto: “Sei andato oltre ogni aspettativa. Per me hai vinto”.











