Carol Torr e Valeria Perilli: ex e compagna Giucas Casella/ “Matrimonio? Arrivato…”

Carol Torr, ex compagna Giucas Casella: il figlio James testimone del loro amore

Nella vita di Giucas Casella sono due le donne importanti con cui ha condiviso un pezzo di strada più o meno lungo. Tornando indietro nel tempo, nel passato sentimentale di Giucas che torna al Grande Fratello Vip come ospite della terza puntata per un confronto con Attilio Romita, spunta Carol Torr. Nonostante la storia tra i due sia finita, di quell’amore, il figlio James che Giucas ha poi cresciuto da solo, resta il testimone. Carol, attraverso una lettera pubblicata qualche anno fa sul settimanale Di Più, ha raccontato di essere rimasta incinta quando aveva 37 anni.

James che oggi è sposato, ha un figlio ed è un medico, è cresciuto con papà Giucas che è estremamente orgoglioso di lui. Nel 2018, nel corso di una puntata di Domenica Liva, Giucas replicò a Carol Torr che aveva cercato di recuperare il rapporto con il figlio. “Tu sei venuta a Roma un paio di volte, quando James era piccolo, e venivi anche con il tuo fidanzato. Invece di cercarlo adesso, perché non lo hai cercato quando era piccolo? Adesso è grande, lo hai un po’ perso”, aveva detto Giucas che, nella casa del Grande Fratello vip, ha poi svelato che attualmente, il figlio James vede, quando riesce, la madre.

Giucas Casella e l’amore con Valeria Perilli: matrimonio nel 2023?

Nella vita di Giucas Casella, da oltre quarant’anni, c’è Valeria Perilli, doppiatrice di professione che, durante l’avventura nella casa di Cinecittà dell’illusionista, oltre ad avergli inviato dei regali in occasione del Natale, gli ha fatto una sorpresa arrivando in casa. In quell’occasione, Giucas aveva promesso che si sarebbero sposati presto. A distanza di mesi dalla promessa fatta in diretta tv, il matrimonio sembra ancora lontano dai progetti dell’illusionista che, però, non esclude di pronunciare presto il fatidico sì.

“Ci amiamo da quarant’anni, ci siamo conosciuti grazie a Pippo Baudo. Il segreto della nostra storia d’amore? Non stare sotto lo stesso tetto, eppure ci amiamo tantissimo. Anche quando viaggiamo prendiamo stanze separate perché dormire solo è un mio vezzo. Matrimonio? E’ arrivato il momento di coronare il nostro amore”, le parole di Giucas in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv.











