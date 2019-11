Carol Torr ex di Giucas Casella/ Dalla battaglia per il figlio James alle accuse al mago

Carol Torr non le ha mai mandate a dire a Giucas Casella, l’uomo con cui 34 anni fa ha dato alla luce il figlio James. Dopo essere scomparsa a lungo dalla vita dell’erede del paragnosta, l’ex compagna è ritornata a farsi sentire in diversi salotti televisivi per raccontare la sua verità. L’ultima volta che si sono visti di parole ne sono volate parecchie, soprattutto quando la Torr ha accusato Giucas di averle impedito di vedere James quando era piccolo. “Lui sa la tua storia. Carol non dire stron*ate: quando James aveva 5 anni tu venivi con il tuo fidanzato a Roma e se volevi riconquistarlo chiedevi ad un giudice di prenderti tuo figlio. Non capisco perché ora fai così: facendo cosi ti allontani e lo perdi per sempre”, ha detto all’epoca l’illusionista nel salotto di Domenica Live. La battaglia tuttavia è continuata per un altro anno, almeno grazie alle repliche estive del programma dursiano.

CAROL TORR, BATTAGLIA FINITA CON GIUCAS CASELLA?

Da quanto ne sappiamo fra i due non sarebbe ritornato a splendere il sereno e non è escluso che la Torr ritorni a bussare alla porta del piccolo schermo nel caso in cui Giucas dovesse rivestire di nuovo i panni di concorrente di un reality. Carol tuttavia sembra aver già rivelato tutti i retroscena connessi nella sua storia d’amore con Casella, definita da quest’ultima una semplice avventura e dall’ex modella qualcosa di più. “Quando sono rimasta incinta di James avevo 37 anni ed era da 9 anni, sì ripeto, ben 9 anni, che tu e io ci frequentavamo”, ha detto la donna tramite lettera a Dipiù. La Torr tra l’altro è caduta dalle nuvole nell’apprendere che nello stesso periodo l’illusionista aveva già una relazione con Valeria Perilli, sua attuale compagna. La battaglia fra Carol Torr e l’ex Giucas Casella è finita? Per adesso sembra proprio di sì, anche se lo scontro fra i due è andato avanti per molto tempo e ha impegnato diversi momenti di televisione italiana per circa un anno.

L’AFFIDO DEL FIGLIO JAMES

“Dice che io sono avido, sostiene che non l’ho mai voluta aiutare. Io non le ho mai impedito di vedere James. Noi ci sentivamo, è venuta poche volte. Può chiamarlo quando vuole”, ha ribadito Giucas a Domenica Live, dove sarà presente anche nella puntata di oggi, 17 novembre 2019. I due infatti hanno avuto un figlio, James, che è rimasto con il papà fin dai primissimi mesi di vita. In base al racconto di Casella, Carol gli avrebbe chiesto di prendere con sé il bambino perché impossibilitata a mantenerlo, date le precarie condizioni economiche. La donna però non si sarebbe più fatta vedere, se non per spuntare di rado nella vita di entrambi. Una versione quasi del tutto smentita dalla diretta interessata, che invece ha accusato l’ex compagno di averle impedito di entrare in contatto con James. “Siamo andati in Tribunale e ho avuto l’affido totale. Comunque sono felicissimo di avere James, è la mia vita”, ha detto invece Giucas a Vieni da me, raccontando come sia diventato padre all’improvviso. E poi anche madre, unico genitore dell’erede.



© RIPRODUZIONE RISERVATA