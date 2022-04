Carola Amici 21/ Todaro la sfida, lei scoppia a piangere. La Celentano l’attacca

Amici 21, Raimondo Todaro sfida Carola Puddu con Serena Carella

Alla vigilia del 5° serale di Amici 21, atteso per il 16 aprile 2022 su Canale 5, Raimondo Todaro sfida Carola Puddu, la pupilla di Alessandra Celentano in un guanto sul ballo che valorizzerebbe la sua pupilla, Serena Carella.

La prova da affrontare è un pezzo di modern, tecnico e dinamico, che metterebbe in risalto il talento di Serena, spesso nel mirino delle critiche della Celentano – che non ritiene la Carella degna del nome di ballerina, in primis dal punto di vista fisico, rispetto alle linee fisiche classiche concepite per un danzatore. “Lancio un guanto con molti passi tecnici, dinamica e forza, elasticità, interpretazione -dichiara Raimondo Todaro nella comunicazione del guanto di sfida all’attacco del team di Alessandra Celentano-, per sostenere che Serena è brava. Sono proprio curioso di vedere la differenza abissale tra Serena e Carola”.

Amici 21, Serena Carella "Alessandra Celentano? Non capisce un ca**o! “/ È scontro!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Serena Carella è avvantaggiata rispetto a Carola Puddu? Esplode la polemica sul guanto

In reazione alla comunicazione del guanto di Raimondo Todaro, previsto per il quinto serale di Amici 21, Carola Puddu e Serena Carella reagiscono in due modi tra loro differenti. Serena si dice felice di mettersi alla prova su un pezzo modern che sente suo, mentre Carola grida al favoreggiamento nel guanto della rivale, contro il maestro di ballo: “Io accetto il guanto, c’è tanta tecnica modern, è nel suo”, dichiara la ballerina classica. Carola poi esplode in lacrime, palesandosi in collera rispetto alla scelta di Todaro di voler mettere ad ogni costo in difficoltà la squadra timonata dalla Celentano per oscurarla sulla versatilità. Quindi arriva la stoccata di Serena, che taccia Carola di vittimismo: “Credo che Carola possa farlo il guanto”. Ma non è tutto.

Stefano De Martino in lacrime ad Amici 21 / Lo consola il bacio di Maria De Filippi

Perché, poi, rispetto alla crisi della pupilla, Alessandra Celentano replica convocando Carola Puddu. In occasione della convocazione la maestra bacchetta l’allieva: “Tu sei una ballerina bellissima, il tuo problema è mentale, liberati delle paranoie!”. Insomma, a detta della mentore la ballerina classica ha le carte in regola per affrontare Serena nel modern. Che la ballerina classica sia davvero versatile come sostenuto da Alessandra Celentano? Che Carola possa rifiutare il guanto? Scopriremo tutto al quinto serale di Amici 21.













© RIPRODUZIONE RISERVATA