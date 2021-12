Carola Campagna, finalista All Together Now/ Le sue precedenti apparizioni Tv

Carola Campagna si è guadagnata l’accesso alla finale di “All Together Now” ottenendo il punteggio di 100 nella sfida a tre con Gaetano Schettini e Samir Abbas. La giovane ha interpretato “Never Enough”, brano che fa parte della colonna sonora di “The Greatest Showman”, dove ha potuto mettere in mostra il suo particolare timbro vocale, già apprezzato nelle precedenti puntate.

L’emozione in semifinale è apparsa evidente, come ha confessato lei stessa: “Ho un problema tecnico, non sento più le mani“, ha detto nel momento in cui ha faticato a terminare la canzone. Michelle Hunziker è però intervenuta in suo aiuto: “Quello che stai facendo qui è incredibile, veramente. Tu esprimi tutto il tuo mondo interiore quando canti. Io non so cosa tu abbia passato nella vita, però qualcosa ti ha fatto veramente soffrire molto. Tu stai facendo un percorso fantastico perché stai davvero esprimendo tutta te stessa. Anche durante le prove hai detto che ti sei quasi liberata l’anima”.

Carola Campagna e le sue precedenti gare in Tv

Pur essendo ancora giovanissima (è nata nel 1997), “All Together Now” non è il primo programma a cui partecipa Carola Campagna. Sono stati i gentori a trasmetterle l’amore per le note, anche se loro amano cantare solo per diletto, anche se lei vorrebbe che questa passione potesse trasformarsi in un lavoro.

Lei è originaria di un paese vicino a Monza e a soli 14 anni ha vinto il concorso canoro “La bella e la voce“. L’anno successivo ha invece conquistato il Seguro Festival, mentre dal 2013 si è esibita per tre anni all’evento “Buon compleanno Mimì“, organizzato per rendere omaggio a Mia Martini. Nel 2014 ha invece preso parte alle selezioni di “The Voice of Italy“, dove ha ottenuto il terzo posto nel team guidato da J-Ax, che ha poi ritrovato nella trasmissione Mediaset. Nel 2017 è stata una delle finaliste di Sanremo Giovani.

