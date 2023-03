Carola Carpanelli, chi è la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne/ La lettera…

Carola Carpanelli chi è: biografia e curiosità sulla scelta di Federico Nicotera

Il trono di Federico Nicotera si è concluso con la registrazione del 7 marzo, le cui anticipazioni hanno svelato la scelta. Da quanto rivelato dalle anticipazione, il tronista ha scelto Carola Carpanelli dando il due di picche ad Alice Barisciani. Ma chi è la giovane che ha conquistato il cuore del tronista?

Carola Carpanelli è molto riservata sulla sua vita privata, anche sui social; da quanto emerge dal web ha 21 anni è nata a Varese e frequenta l’università. Sul Magazine ufficiale di Uomini e Donne la ragazza ha svelato dei retroscena sulla sua vita: “Sono cresciuta nell’estate del duemiladiciotto. Avevo sedici anni, ne stavo per compiere diciassette.” ha spiegato Carola. “A fine maggio sono andata a lavorare in un villaggio turistico, nel mini-club e baby-club, quindi a contatto con i bambini. Ho avuto modo di conoscere i più piccoli ma non solo, anche tante altre persone più grandi che mi hanno fatto scoprire il mondo del lavoro. È stata la mia prima esperienza, la prima volta in cui ho dovuto sottostare a delle regole e in cui avevo delle responsabilità, pur essendo minorenne (ho compiuto diciassette anni mentre ero lì)”. Quella è stata per Carola l’esperienza che maggiormente l’ha formata e l’ha fatta crescere.

Carola Carpanelli e Federico Nicotera vanno a convivere? L’indiscrezione

Il percorso di Carola a Uomini e Donne è stato altalenante. Con Federico Nicotera c’è sempre stata attrazione, ma i dubbi del tronista li hanno spesso portati allo scontro fino a quando, con una lettera, Carola ha deciso di dichiarare il proprio amore a Federico. Da lì il percorso è stato più sereno fino ad arrivare al giorno della scelta con Federico che non ha avuto dubbi sul nome con cui lasciare il programma di Maria De Filippi. Dopo la scelta, sono nate varie indiscrezioni secondo cui Carola Carpanelli e Federico Nicotera sarebbero andati a convivere. A far sorgere i sospetti è proprio la giovanissima studentessa che, sulle Instagram story, avrebbe lasciato pensare ad un trasloco imminente.

Carola ha pubblicato un video in cui è visibilmente affannata: “Sto svuotando casa dopo 3 anni, solo questo“. Questa frase ha scatenato tra i fan la convinzione che la neo coppia abbia già pensato di convivere e che l’ex corteggiatrice starebbe, dunque, traslocando per raggiungere Federico. Che sia vero? Bisognerà attendere la messa in onda della scelta prima di conoscere la verità sulla questione.











