Carola Carpanelli, vacanze a Ibiza prima del ritorno a Uomini e Donne?/ L’ex corteggiatrice…

Carola Carpanelli in vacanza con le amiche

Carola Carpanelli, single e bellissima, si è concessa una vacanza con le amiche. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sta godendo il sole e il mare di Ibiza condividendo foto e video sul proprio profilo Instagram. Tanti i contenuti social che sta regalando ai followers che, dopo averla conosciuta durante la scorsa stagione di Uomini e Donne, continuano a seguirla sui social. Nel programma di Maria De Filippi, Carola ha conquistato l’affetto del pubblico corteggiando Federico Nicotera che l’ha poi scelta preferendola ad Alice Barisciani.

Nicole Santinelli torna a Uomini e Donne?/ L'ex tronista: "Se arrivasse qualcuno di più simile a me..."

La storia con Federico è poi finita dopo pochi mesi e, attualmente, è ufficialmente single. In vacanza si sta godendo la compagnia delle sue amiche, ma il suo nome continua ad essere accostato a Uomini e Donne in vista della prossima stagione.

Carola Carpanelli nuova tronista di Uomini e Donne?

Sono tanti i rumors sui nuovi tronisti di Uomini e Donne che, a fine agosto, si ritroveranno in studio per la registrazione delle prime puntate della nuova stagione. Tra i nomi che stanno circolando sul web, oltre al nome di Francesca Sorrentino, protagonista di Temptation Island 2023 e che è tornata single dopo aver chiuso la storia con Manuel, c’è anche quello di Carola Carpanelli che, come corteggiatrice, aveva conquistato anche la fiducia degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Giorgio Manetti: "Io e Anna Tedesco insieme? È un'amica"/ "Tornare a Uomini e Donne? Tutto può succedere ma…"

Per Carola, dunque, sono gli ultimi giorni spensierati prima di tornare a Uomini e Donne per provare a trovare nuovamente l’amore? Per ora si tratta di rumors non confermati. Per scoprire i nomi dei nuovi tronisti, infatti, è necessario aspettare ancora qualche settimana.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne: Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? / Lei fa shopping sfrenato e lui reagisce male

© RIPRODUZIONE RISERVATA