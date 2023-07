Carola Carpanelli: vacanze da single dopo Federico Nicotera/ L’ex Uomini e Donne si diverte e…

Carola Carpanelli: estate da single dopo l’addio a Federico Nicotera

Carola Carpanelli si sta godendo l’estate in compagnia delle amiche. Dopo aver corteggiato per mesi Federico Nicotera ed essere stata scelta da lui, Carola ha vissuto una storia con l’ex tronista che si è improvvisamente interrotta. Una notizia che ha lasciato senza parole i fan di Uomini e Donne che, inizialmente, credevano di poter assistere ad un ritorno di fiamma e successivamente hanno dovuto accettare ala realtà. Carola e Federico, così, si sono detti addio intraprendendo due strade diverse. Mentre Federico è volato a Ibiza insieme agli amici, Carola si sta godendo le serate e i weekend tra il mare e le serate in compagnie delle amiche.

Isabella Ricci, futuro da influencer?/ Dopo la separazione da Fabio Mantovani, l'ex Uomini e Donne torna...

Bellissima e in splendida forma, Carola sta condividendo i suoi momenti sui social conquistando l’affetto degli utenti che, ora, sperano di poterla rivedere in trasmissione.

Carola Carpanelli nuova tronista di Uomini e Donne?

Dopo essere tornata single, il nome di Carola Carpanelli è stato accostato al trono di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice, infatti, è considerata in pole per occupare un posto da tronista. Molto amata dal pubblico durante la sua prima esperienza da corteggiatrice, Carola accetterà di salire sul trono qualora dovesse arrivare la proposta della redazione?

Alessandra Somensi, incidente per ex Uomini e Donne/ "Schianto con uno sposo, scappato via…"

La probabile presenza di Carola sul trono di Uomini e Donne ha, tuttavia, spaccato il pubblico: da una parte ci sono coloro che vedrebbero con gioia la presenza dell’ex corteggiatrice sul trono mentre dall’altra c’è chi vorrebbe vedere nomi nuovi. Nel frattempo, Carola si gode la sua estate.

LEGGI ANCHE:

Alessio Cennicola e Eleonora Gaspodini stanno insieme/ L'ex volto di Uomini e Donne dimentica Samantha Curcio

© RIPRODUZIONE RISERVATA