Carola Carulli (Tg2): “Mollai il fidanzato per la Rai”/ “Mia figlia Penelope…”

Carola Carulli, conduttrice del Tg2 delle 18.15 da tredici anni a questa parte, è intervenuta in qualità di ospite a “Sottovoce”, trasmissione di Rai Uno condotta da Gigi Marzullo. Nel corso della puntata, la giornalista ha parlato di sé a 360 gradi: “Sono nata a Roma e ho sempre creduto nei sogni, in quanto la mia famiglia mi ha insegnato a farlo. A 8-9 anni ho iniziato a scrivere e le maestre di italiano dicevano che ero molto fantasiosa. Poi, ho fatto il liceo classico: studiavo meno degli altri, ma rendevo il massimo. Ero irrequieta, molto dark, insicura e arrabbiata. Non mi stava bene niente, in quanto le persone che frequentavo erano tutte uguali. Il sabato sera gli altri andavano alle feste, io andavo al cinema”.

Stefano De Martino: "Mi ispiro ad Arbore"/ "Io come Fiorello? No, è inimitabile"

Il primo film che Carola Carulli ha visto sul grande schermo è stato ET, insieme a suo nonno, ma il velo di malinconia che attraversa da sempre il suo sguardo non l’ha mai abbandonata: “Ma non ho vissuto traumi particolari – ha precisato –. Io sono malinconica, sono nata così, sono proprio così di carattere. La timidezza e la malinconia di base le ho sempre”.

Amici 2021-2022/ Diretta 9 gennaio eliminati: Cosmary incanta Celentano

CAROLA CARULLI: “SONO SEPARATA DA MIO MARITO, CHE È IL MIO MIGLIORE AMICO”

Ancora a “Sottovoce”, Carola Carulli ha svelato di avere sempre cullato il sogno del giornalismo: “Ho iniziato con la carta stampata e all’82esima domanda in Rai sono stata presa. Mi piacciono i racconti, mi piacciono le storie raccontate dal buco di una serratura da cui non si guarda spesso. Quella della televisione è una scrittura per immagine”. La scalata per raggiungere il successo, tuttavia, è stata tutt’altro che agevole: “Ho iniziato in un giornale cartaceo, dove, alle riunioni di sommario, servivo i caffè. Poi parlai col direttore e mi diedero una pagina di cultura. Sono seguiti anni di radio con Radio Globo, è stato bellissimo. Sono stata anche nelle televisioni locali, finché, finalmente, la Rai, dopo anni di domande, mi chiamò per una sostituzione di 25 giorni”.

Marco Travaglio/ “Indro Montanelli? Mio idolo, vorrei farlo conoscere ai giovani”

A quel punto, Carola Carulli stravolse la propria vita: “Mollai il mio fidanzato dell’epoca davanti a un aereo già prenotato per cogliere l’opportunità della Rai. Oggi sono felicemente separata, ho una figlia di otto anni che si chiama Penelope. Il mio ex marito è il mio migliore amico, una persona splendida, ci vogliamo molto bene. Innamorata? No, se non che di mia figlia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA