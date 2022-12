Carola contro Alice, lite a Uomini e Donne: “Sei una disperata, patetica!”/ “Ma chi ti credi di essere?”

Carola contro Alice, scoppia la lite a Uomini e Donne: “Ma chi ti credi di essere?”

La puntata di Uomini e Donne del 16 dicembre è stata alimentata da un’accesa lite tra le due corteggiatrici di Federico Nicotera Alice e Carola. Scesa in studio, Alice ha spiegato di non essersi presentata in esterna per una sorta di ripicca nei confronti del tronista che l’ha in passato lasciata a casa per quattro settimane. Un’affermazione che fa infuriare Carola, che passa così all’attacco: “Ci ha lasciate a casa tutte Alice! Non sei stata l’unica ad essere lasciata a casa, lo capisci? E allora ce la prendiamo tutte?”

Alice risponde allora a tono chiedendole: “Ma chi ti credi di essere?” “E tu chi ti credi di essere che stai qui ad insultare tutte dall’inizio?”, replica stizzita Carola, tra gli applausi di parte del pubblico in studio.

Carola insulta Alice a Uomini e Donne: “Patetica, sembri una disperata!”

L’accesa lite va avanti sotto gli occhi stupiti e a tratti imbarazzati di Federico Nicotera. È Alice a riprendere parola e continuare il suo attacco: “Questa storia che io insulto, me le avete fatte crescere e me le avete pure rotte, te lo dico proprio spassionatamente! Io non so fare un discorso? Vergognati!”

Le urla di Carola però sovrastano quelle della rivale: “Hai 30 anni e ti metti a litigare con una di 20? – tuona, lanciandosi poi in insulti contro Alice – Non capisci che sei patetica? Sembri una disperata! Sei patetica, anche ai suoi occhi! Una disperata! Il rispetto delle persone non si impara, o ce l’hai o non ce l’hai!”. “Io credo che adesso sei un po’ too much!” è il commento di Alice che chiude la discussione tra le due corteggiatrici di Uomini e Donne.

