Carola e Federico, confronto a Uomini e Donne/ Accuse e lacrime in studio: “Ecco perché ci siamo lasciati”

Federico Nicotera e Carola Carpanelli, confronto in studio a Uomini e Donne: cos’è accaduto

Confronti e scontri, anche tra ex, quelli che andranno in onda nelle prime puntate di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione del 29 agosto 2023 Maria De Filippi ha ospitato in studio una coppia nata alla fine della scorsa edizione ma che si è già detta addio: stiamo parlando di Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Stando alle anticipazioni che arrivano dal portale IsaeChia, Federico e Carola si sono rivisti in studio per un confronto, durante il quale sono venuti a galla i motivi della loro rottura.

È stato l’ex tronista a rivelare che la loro relazione è durata due mesi, fino a quando Carola, di punto in bianco, ha lasciato l’abitazione in cui stavano insieme senza dare spiegazioni e senza salutare né la mamma, né la sorella di lui.

Federico e Carola spiegano perché si sono lasciati, poi lei lascia lo studio in lacrime

Dopo la fuga improvvisa di Carola, Federico avrebbe tentato per circa un mese di ricucire i rapporti ma senza riuscirci. L’ex corteggiatrice però è rimasta della sua posizione. Dal suo canto, la ‘fuga’ sarebbe arrivata di fronte ad atteggiamenti ‘oppressivi’ di Federico. Carola ha dichiarato che l’ex tronista voleva intervenire su molte sue decisioni, privandola di alcune libertà. Ad incidere nella crisi, secondo Carpanelli, sarebbe stata anche l’eccessiva gelosia di lui. Di contro, Federico è arrivato ad accusarla di essere interessata più ‘all’hype’ del post Uomini e Donne che alla loro storia.

Tutte queste motivazioni avrebbero dunque portato i due a dirsi addio, una decisione che, a quanto pare, per Carola è definitiva. Maria De Filippi, alla fine del loro confronto, ha poi chiesto a Federico se volesse ballare con Carola ma lui ha rifiutato, dichiarando che sarebbe stata una sofferenza troppo grande. Un gesto che, secondo alcune indiscrezioni del web, avrebbe scatenato l’uscita dallo studio in lacrime di Carola.

