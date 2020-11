Carola, Maionese singolo d’esordio/ “Racconta ciò che avrei voluto dire a chi amavo”

Carola, classe 2002, giovane cantante torinese, sta scalando le classifiche con il suo singolo d’esordio intitolato “Maionese”. Amante della musica sin da bambina, Carola comincia ad alimentare la sua passione sin da bambina studiando canto e pianoforte e cominciando a scrivere, dopo qualche anno, le sue prime canzoni. Dopo anni di studio e lavoro, nel 2019, per Carola è arrivata la grande occasione con una squadra di grandi autori che ha deciso di scommettere sul suo talento. Il suo primo ep è in lavorazione ed è anticipato dal singolo Maionese che sta ottenendo un grandissimo successo scalando le classifiche di Spotify e che è già disponibile a questo link. Seguita da Raige, direttore artistico di tutto il progetto, Carola ha raccontato alcuni dettagli del suo progetto musicale che vedrà presto la luce.

CAROLA RACCONTA MAIONESE: “RACCONTO CIO’ CHE AVREI VOLUTO DIRE AD UNA PERSONA A CUI VOLEVO BENE”

Giovanissima e con un grandissimo talento vocale, Carola è pronta a conquistare il pubblico italiano con la sua voce calda e potente. Il singolo “Maionese” racconta di sè e delle parole che, in passato, avrebbe voluto dire ad una persona a cui voleva molto bene senza, tuttavia, riuscirci a causa di un sentimento difficile da gestire come il rancore. “Maionese racconta le parole che avrei voluto dire a una persona a cui ho voluto molto bene, ma che per orgoglio e rancore non ho mai detto. Al mio posto ne ha parlato lei” – racconta Carola. Un brano intenso e che sta piacendo non solo al pubblico, ma anche agli addetti ai lavori. Musica e testo che esprimono le difficoltà di chi, pur amando qualcuno, non riesce a tirare fuori le proprie emozioni. “Maionese è la mia finestra sul mondo ed è proprio come la salsa maionese, un accompagnamento, le portate principali devono ancora arrivare”, aggiunge Carola che si presenta al pubblico con un brano molto interessante.

