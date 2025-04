Carola Medico, chi è la moglie di Giuseppe Mandrake Ninno: vita privata lontana dal gossip

Giuseppe Mandrake Ninno è uno degli influencer più seguiti e apprezzati del momento. Originario di Brindisi dove è nato nel 1984, ha deciso di lasciare il lavoro nel momento in cui ha cominciato a capire di poter guadagnare con i social, molto di più di quanto non prendesse nell’azienda presso la quale era impiegato. Ma chi è la fidanzata di Giuseppe Mandrake Ninno o meglio, c’è qualcuno nel suo cuore?

Le informazioni che abbiamo in merito alla vita privata dell’attore comico e influencer non sono molte. Si dunque poco sulla sulla moglie di Giuseppe Mandrake Ninno. Il comico è infatti molto riservato e se online è molto attivo, c’è anche da dire che non pubblica molti contenuti che riguardino la sua vita privata, bensì il suo lavoro. Con i suoi video, Giuseppe Mandrake Ninno cerca di far ridere e di raccontare uno spaccato di realtà, ma si racconta poco in prima persona, anche se spesso mostra persone a lui care come i genitori. La moglie che è al suo fianco da diversi anni si chiama Carola Medico ed i due hanno un figlio.

Giuseppe Mandrake Ninno, chi è la moglie Carola Medico: “Dice che…”

Nel corso di un’intervista con Fanpage, ha lasciato intendere di avere una moglie di Giuseppe Mandrake Ninno quando ha raccontato di aver lasciato il lavoro e proprio nello spiegare questo ha parlato di una donna che c’è nella sua vita. Queste le parole: “La mia compagna dice che vivo su un foglio Excel. Prima di lasciare il lavoro ho fatto tantissimi conti per capire se fosse davvero possibile. Io non ho 20 anni, ne ho 38”. Spulciano tra i profili social del comico si trovano pochissime foto della sua famiglia, la moglie Carola, invece, è molto più espansiva soprattutto su Instagram dove non mancano scatti e post di lei con il marito. Sul figlio, invece, vige il massimo riserbo, non è chiaro neanche il nome del bambino.