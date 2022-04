Carola o Dario, chi è stato eliminato Amici 2022?/ Le anticipazioni svelano che…

Carola e Dario al ballottaggio di Amici 2022

Il quinto serale di Amici 2022 sarà caratterizzato da una grande novità. Finora la gara ha visto sempre una doppia eliminazione ma questa sera sarà soltanto uno l’eliminato. Oggi, 16 aprile 2022, gli allievi rimasti in gara affrontano tre nuove manche, alla fine delle quali, quindi, solo un ragazzo dovrà definitivamente abbandonare il programma e la possibilità di vincere Amici 21. Ciò vuol dire che ogni manche avrà un eliminato provvisorio per un totale di tre allievi a rischio. La consueta sfida finale sul palco sarà dunque a tre, poi uno verrà salvato dalla giuria e solo in due si giocheranno il posto.

MICHELE, AMICI 21/ Batte Dario al guanto di sfida: "Non era nel suo ma ha stupito"

Serena, Dario e Carola sono i tre nomi che finiranno a rischio eliminazione nel quinto serale di Amici 2022. Si tratta di tre nomi del tutto nuovi al ballottaggio: Serena è allieva di Raimondo Todaro, Dario di Veronica Peparini, Carola, infine, è allieva di Alessandra Celentano. Ma chi di loro dovrà abbandonare il talent stasera?

Carola Puddu, eliminata da Amici 21?/ Si sfoga "Non è un guanto equo... ".

Carola o Dario, chi è stato eliminato al serale di Amici 21

Partiamo col dire che, stando alle anticipazioni, la prima a salvarsi sarà Serena. Carola e Dario sono dunque gli allievi al ballottaggio finale. Anche questa volta l’eliminato sarà svelato in casetta, alla fine della puntata. Concluse le manche, tutti gli allievi saranno mandati in casetta e lì Maria De Filippi si collegherà alla fine delle votazioni della giuria per annunciare il nome dell’ottavo eliminato del serale Amici 21. Ma chi tra i due ha dovuto abbandonare la scuola e la gara? Stando alle anticipazioni del VicolodelleNews, pare che ad aver abbandonato la scuola di Amici 21 sia stata Carola. La Celentano, dunque, perde un altro dei suoi ballerini, rimanendo solo con Michele.

LEGGI ANCHE:

Amici 2022, Dario si sfoga con Sissi: "Non mi piace LDA..."/ Scoppia la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA